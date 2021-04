Cosa succederà nella puntata di oggi, martedì 27 Aprile 2021? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi.

Per tutti gli appassionati del programma condotto da Maria De Filippi, la puntata di oggi potrebbe rappresentare una vera e propria miniera di accadimenti.

Scopriamo che cosa succederà negli studi di Uomini e Donne nella giornata di oggi, martedì 27 Aprile 2021.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Giacomo delude le corteggiatrici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Il tronista Giacomo Czerny, con ogni probabilità, sarà protagonista di una situazione poco edificante.

Giacomo, infatti, sta giocando con i sentimenti di due ragazze, Martina e Carolina.

- Advertisement -

Dopo l’esterna con Martina, che lo stesso Giacomo ha definito come l’appuntamento più importante del loro percorso insieme, Carolina abbandonerà lo studio, risentita ed offesa.

Giacomo, finito l’appuntamento in esterna con Martina, andrà a cercare Carolina.

Che cosa succederà tra i protagonisti di questo triangolo? Come reagiranno le ragazze alle attenzioni discontinue di Giacomo?

Massimiliano bacia Eugenia e Federica sparisce dallo studio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Ci saranno delle novità anche per quanto riguarda il la situazione di Massimiliano Mollicone.

In studio per corteggiarlo, infatti, ci saranno “solo” Eugenia e Vanessa.

Federica, la terza corteggiatrice, non si farà vedere: che cosa è successo?

Di certo, il bacio che Massimiliano ha deciso di scambiarsi con Eugenia la scorsa settimana ha creato degli squilibri.

Federica tornerà in studio oppure avrà abbandonato Uomini e Donne per sempre?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Uomini e Donne oggi: Ida Platano ha più di un corteggiatore?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da i_d_a💗 (@_forever_ida_page)

In molti si chiedono che cosa succederà ad Ida Platano, ex compagna di Riccardo Guarnieri.

Ida è tornata in studio da qualche settimana ma non ha ancora scelto un cavaliere.

Le indiscrezioni raccontano di un appuntamento tra Ida Platano e Luca Cenerelli: ma non è finita qui!

Voci diffuse parlano anche di un appuntamento tra Ida ed un ragazzo di nome Marco.

Scopriremo oggi se è vero e di chi si tratta?

LEGGI ANCHE –> Maria de Filippi confessa: “Lo spiavo dal vetro”. Queen Mary come non l’hai mai vista

Oggi a Uomini e Donne il confronto tra Luca ed Elisabetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Infine, oggi potremo assistere al confronto tra Luca ed Elisabetta.

I due, infatti, stanno risentendo della decisione di Luca di “non andare mai oltre“.

Questo vuol dire, quindi, che Luca ed Elisabetta si stanno frequentando ma in maniera ancora piuttosto superficiale.

Gli accadimenti degli ultimi tempi, però, ed il rimprovero in diretta della stessa Maria De Filippi, avranno cambiato qualcosa?

Luca avrà deciso di affrontare i suoi limiti o sarà riuscito a confrontarsi con Elisabetta?

LEGGI ANCHE –> Maria De Filippi difende il suo “Uomini e Donne”: “Ora basta, lo denuncio”

Oggi scopriremo che cosa succederà ai due, che ormai si frequentano da un mese e mezzo ma che ancora non hanno avuto occasione di parlare a cuore aperto.