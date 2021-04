Nuove indiscrezioni Diletta Leotta. Secondo Dagospia starebbe vivendo un flirt con Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma

La storia tra la giornalista di Dazn Diletta Leotta e l’attore turco Can Yaman sta facendo discutere moltissimo. Sui social se ne parla parecchio, anche perché entrambi rappresentano dei modelli di bellezza sognati da ragazzi e ragazze. Eppure, la loro storia sembrerebbe finita piuttosto in fretta. Non ci sono conferme, ma pare proprio che l’attore turco sia stato scaricato dalla conduttrice.

Sullo sfondo una proposta di matrimonio rifiutato dalla Leotta, ma non solo. Secondo Dagospia, dietro l’addio a Can Yaman ci sarebbe un incontro con Ryan Friedkin, figlio del proprietario americano della Roma, Dan. I due, secondo il portale diretto da D’Agostino, avrebbero alloggiato per una settimana in un prestigioso hotel romano. Ovviamente tutto a spese del dirigente statunitense.

Diletta Leotta a Roma con Ryan Friedkin: una love story dopo Can Yaman?

Da qui l’addio a Can Yaman. Non si sa se le due situazioni sono correlate, o se l’incontro tra la giornalista e Friedkin sia successivo all’addio all’attore (come sembra) ma di certo la scatenata Leotta farà discutere ancora. Tra l’altro, la diretta interessata, seppur a “spizzichi e bocconi” aveva confermato qualcosa sulla storia tra lei e l’attore turco, facendo capire che non fosse cessata.

Ma a quanto pare, secondo quanto detto dalla donna, sarebbe stato necessario più tempo per arrivare al matrimonio. Parole che sono una diretta conferma, anche se la Leotta è sembrata piuttosto evasiva. Intanto, il buon Ryan Friedkin, 30 anni, è un imprenditore di successo che si divide tra produzioni televisive e cinematografiche e una serie di resort di lusso in tutto il mondo. Niente male per la bella Diletta, che conquista cuori a destra e a manca.