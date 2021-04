Diletta Leotta non ne può più delle chiacchiere sulla sua vita privata e su Instagram è passata all’attacco contro i pettegolezzi

La pazienza ha un limite. Questa la sintesi del lungo messaggio postato poco fa sui social da Diletta Leotta che, a quanto dice lei stessa, è stufa delle continue illazioni sulla sua vita privata.

La conduttrice Dazn è ormai da tempo una delle donne più paparazzate d’Italia, ancor di più da quando qualche mese fa è iniziata la sua storia d’amore con Can Yaman. L’ultima notizia in ordine temporale è quella che vedrebbe Diletta insieme al vice-presidente della Roma Ryan Friedkin.

La bomba, lanciata da dagospia, ha fatto il giro del web in poche ore ed è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La Leotta non ci sta più, è stanca di chiudere sempre un occhio e ha voluto far sentire la sua voce.

Diletta Leotta si sfoga su Instagram: “Quanno ce vò ce vò”

“Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato“. Inizia così il lungo messaggio della presentatrice su Instagram, che se la prende con i giornalisti ed i paparazzi. Non vuole passare per quello che non è, specialmente una “mangiauomini”.

“La libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no?”, scrive Diletta, riferendosi alle foto postate che diventano continuamente motivo di gossip. Cosa che, secondo lei, non avviene per un vip di sesso maschile.

Poi due spiegazioni sulle ultime vicende: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perchè se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?“. Con Ryan Friedkin c’è solo amicizia dunque. Ed il viaggio saltato con Can Yaman?: “E perchè se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”.

Insomma, un vero e proprio sfogo di Diletta che chiude il suo messaggio con un detto romano: “Quanno ce vò ce vò”.