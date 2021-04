Visto il grandissimo successo di Lol-Chi ride è fuori i comici hanno organizzato una “reunion” speciale. Il video

“Lol-chi ride è fuori” ha superato qualsiasi aspettativa. Il programma comico di Amazon Prime Video è stato veramente un grande successo ed i tormentoni lanciati dai comici continuano ad intasare le nostre chat ed anche ad essere spunto di moltissimi meme presenti online.

Amazon ha già ufficializzato che ci sarà la seconda stagione dello show: difficile immaginare che l’esperimento non fosse riproposto, soprattutto visti i dati di ascolto. E mentre tutti si domandano quando sarà possibile ammirare la nuova puntata del programma, ecco che per tutti i fan è arrivata una gradita novità.

Lol-Chi Ride è fuori: l’Aftershow disponibile in streaming

I comici della prima edizione, infatti, si sono riuniti ancora una volta all’interno del teatro che li ha ospitati per dar vita ad una nuova puntata di Lol. Si tratta di un “Aftershow” in cui Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna raccontano le loro esperienze nel programma.

Commenti, battute e rivisitazioni dei tormentoni diventati famosi nel giro di pochi giorni in tutta Italia. La puntata speciale è disponibile in streaming, anche su youtube. Qui in basso trovate il video integrale.

Nel frattempo il Messaggero ha fatto trapelare alcuni nomi dei possibili comici che andranno a comporre il cast della seconda stagione. Al timone del programma ci saranno ancora una volta Fedez e Mara Maionchi, straconfermati dopo il successo della prima edizione di Lol-Chi ride è fuori.