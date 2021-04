Massimo Giletti sta ottenendo un grande successo con “Non è l’Arena”. Ma il suo futuro potrebbe prevedere un clamoroso ritorno

Massimo Giletti protagonista delle ultime vicende di “mercato” televisivo. Il conduttore di “Non è l’Arena” continua a riscuotere un buon successo con il suo programma, nonostante sia in concorrenza con le principali trasmissioni domenicali di Rai e Mediaset.

Basta prendere ad esempio i dati auditel di domenica scorsa, 25 aprile, per scoprire che “Non è l’Arena” ha raggiunto notevoli picchi di share in seconda serata, specialmente durante il dibattito dedicato all’affaire Grillo. Dati che ovviamente preoccupano la concorrenza e allo stesso tempo testimoniano quanto Giletti sia amato e seguito dal pubblico italiano.

LEGGI ANCHE: ASCOLTI TV AUDITEL 25 APRILE: DOMENICA IN TRAVOLGE ANCORA BARBARA D’URSO

Massimo Giletti torna in Rai: l’indiscrezione

- Advertisement -

E come i grandi campioni dello sport, un fuoriclasse della domenica fa gola a tante emittenti. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da TV Blog sembra proprio che nel futuro di Massimo Giletti ci sia un clamoroso ritorno in Rai.

LEGGI ANCHE: PAOLO BONOLIS, FUTURO INCERTO: PUÒ TORNARE ALLA RAI E CONDURRE DI NUOVO SANREMO

Il 59enne ha lasciato la Rai nel 2017, in seguito all’eliminazione del suo programma cult L’Arena, in onda la domenica pomeriggio. Famosa fu, ai tempi, la sua lite con il direttore di allora Mario Orfeo.

Dopo 4 anni la tv di stato starebbe pensando a Giletti per rilanciare Rai 2. Il presentatore si prenderebbe carico di far ripartire il secondo canale di Via Mazzini, ormai a livelli tragici di ascolti. Per lui sarebbe già pronto un programma d’informazione da condurre il giovedì sera.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, per Massimo sarebbe un ritorno al passato: il suo esordio televisivo in Rai avvenne infatti proprio sul secondo canale in “Mixer” di Giovanni Minoli.