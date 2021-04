Dopo la morte di Filippo, suo marito, in molti si chiedono cosa accadrà alla Regina Elisabetta: per qualcuno, semplicemente, “sparirà”.

Cattive notizie per tutti gli amanti della Royal Family o, almeno, così sembra dalle ultime dichiarazioni degli esperti sulla monarchia inglese.

La morte di Filippo, infatti, ha decisamente “rimescolato” le carte a Buckingham Palace ma, secondo le ultime indiscrezioni, molto di più di quanto avremmo potuto immaginarci.

Ecco che cosa succederà a corte secondo gli esperti.

La regina Elisabetta “sparirà”: ecco il futuro della Royal Family

“Fondamentalmente, la regina svanirà con grazia. Il Covid-19 ha aiutato nel senso che ha accelerato ciò che qualsiasi donna sensata di 95 anni vorrebbe fare, ovvero non stare in piedi tutto il giorno”

Con queste parole l’ex giornalista della BBC, Peter Hunt, ha descritto la situazione della regina Elisabetta al Daily Mail, parlando degli ultimi sviluppi della monarchia.

Ci aveva visto lungo chi, non troppo tempo fa, aveva dato la Royal Family come spacciata.

Adesso, quindi, la morte di Filippo potrebbe aver accelerato un processo già iniziato grazie al Covid-19.

Se dall’inizio della pandemia, infatti, la regina Elisabetta è rimasta “confinata” nel suo castello di Windsor, sognando di diventare una pop-star e andando a cavallo, di certo adesso la situazione non è migliorata.

A 95 anni appena compiuti (e con una festa tutt’altro che divertente), con la prospettiva di rimanere in lockdown ancora per molto tempo, la Regina non ha di certo voglia di tornare al suo fitto programma di eventi e partecipazioni.

Come si evince già solo guardando il profilo ufficiale di Instagram della Famiglia Reale, adesso è il turno dei suoi figli.

Carlo ed Anna, infatti, sono stati per molto tempo semplici “aiutanti” della Regina, che hanno svolto mansioni di poco conto.

Adesso, però, è evidente come i due figli maggiori della regina Elisabetta stiano iniziando ad avere (finalmente) un ruolo più importante nella Royal Family.

Elisabetta, quindi, “sparirà” graziosamente: rimarrà sempre più a Windsor ed eviterà di farsi carico di tutti i problemi di cui si è occupata fino ad adesso.

Ancora più eclatante è la notizia che il principe Carlo parteciperà insieme ad Elisabetta all’apertura del parlamento, il mese prossimo.

Questo avvenimento è uno di quelli a cui la Regina è mancata solo due volte in tutta la sua vita: quando era incinta dei fratelli minori di Carlo.

Il principe Carlo vuole far lavorare i suoi familiari

A quanto pare, quindi, Carlo avrà un ruolo sempre più predominante nella monarchia e potrà, finalmente, assaggiare l’idea di diventare Re.

Cattive notizie, queste, per tutti i suoi familiari!

Secondo le indiscrezioni, infatti, è risaputo che Carlo ha in mente di proporre alcuni cambiamenti importanti che, fino ad ora, erano stati “bloccati” dalla Regina.

Di cambiamenti, ultimamente, la Royal Family ne ha dovuto attraversare molti, non ultimo quello terribile del distaccamento di Harry e Meghan.

I due, però, sembrano aver fatto la scelta giusta appena in tempo: a quanto pare, infatti, Carlo vorrebbe ridurre le spese della monarchia.

Nella sua opinione, troppi “royal” e troppi benefici stanno gravando sulle tasse dei contribuenti e, per questo motivo, Carlo vorrebbe ridimensionare gli “stipendi” reali.

L’allontanamento progressivo della regina Elisabetta dal comando, quindi, creerà una distinzione tra i suoi parenti stretti (che rimarranno Royal) e gli altri membri della famiglia che saranno “incoraggiati” a cercare un lavoro.

Insomma, nei prossimi mesi dobbiamo aspettarci, quindi, dei veri e propri sconvolgimenti.

Chissà che cosa succederà ancora in casa Windsor?