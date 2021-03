Chi è Greta Scarano? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’attrice romana che ha conquistato il pubblico italiano.

Forse l’avete vista per la prima volta in RIS – Delitti imperfetti, nell’ormai lontano 2008. Oppure avrete tra i banchi di scuola de I liceali o in una puntata di Don Matteo.

Non vi basta?

Sicuramente l’avrete notata in Suburra oppure nella serie per la TV di Romanzo Criminale: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla prolifica e talentuosa attrice romana Greta Scarano!

Greta Scarano chi è: età, altezza, carriera, vita privata e compagno

Nome : Greta Scarano

Nome d'arte :

: Età : 18 anni

: 18 anni Data di nascita : 27 Agosto 1986

: 27 Agosto 1986 Segno zodiacale : Vergine

: Vergine Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione: attrice

attrice Tatuaggi : Greta ha vari tatuaggi, sparsi su tutto il corpo. Uno, in particolare, si trova sull’avambraccio interno sinistro e reca la scritta Rock’n Roll

: Greta ha vari tatuaggi, sparsi su tutto il corpo. Uno, in particolare, si trova sull’avambraccio interno sinistro e reca la scritta Rock’n Roll Altezza: 166 cm

166 cm Peso: 54 kg

54 kg Profilo Instagram: @gretascarano

Un curriculum niente male quello di Greta Scarano, attrice romana classe 1986, che ha decisamente conquistato il pubblico italiano!

Appassionata di arte e recitazione fin da piccola, Greta ha studiato con costanza per anni sia la musica (era una fan delle percussioni) sia il teatro.

Nel 2003, dopo essersi trasferita in America, ha consolidata la sua formazione, studiando a fondo la recitazione e tornando in Italia giusto in tempo per prendere il diploma al liceo classico.

Dopo essersi laureata all’Università di Roma 3 in Scienze della Comunicazione, la sua carriera artistica sembra prendere il volo.

Prima Greta ricopre un ruolo fisso nella famosissima serie Un Posto al Sole (dove ha recitato come Sabrina Guarini per qualche anno).

Poi, però, le offerte iniziano ad arrivare e la sua carriera inizia a decollare.

Dopo aver interpretato il ruolo di Angelina nella serie per la televisione di Romanzo Criminale, Greta prende parte a numerose altre serie TV famosissime (da I liceali a Squadra AntiMafia – Palermo, da In Treatment a Don Matteo).

Il battesimo della settima arte, il cinema, arriva nel 2011 con Qualche Nuvola a cui seguono ruoli importanti come quello di Viola in Suburra e Paola nei due fortunati sequel del film Smetto quando voglio.

Greta Scarano sarà Ilary Blasi in Speravo de morì prima

Una mini-serie per la TV che tutti i fan della Roma stanno aspettando con ansia (ed anche con la voglia di criticare).

Si tratta di Speravo de morì prima, (titolo estremamente evocativo), che racconta gli ultimi due anni della carriera del numero 10 della A.S. Roma, Francesco Totti.

Insieme a Gian Marco Tognazzi (che sarà Luciano Spalletti) e Pietro Castellitto (che farà proprio Francesco Totti), troveremo sul set anche Greta Scarano pronta ad interpretare… Ilary Blasi!

La famosissima show-girl compagna da anni del Capitano si sta al momento destreggiando con l’arrivo della ultimissima stagione de L’Isola dei Famosi ma ha comunque trovato il tempo per dare qualche consiglio a Greta.

Le due, secondo quanto riportato in un’intervista rilasciata a IoDonna, hanno parlato abbondantemente del ruolo di Ilary e Greta ha trovato un aiuto straordinario da parte della famosa conduttrice.

Forte, alla mano, ironica e con i piedi per terra: Greta ha definito così Ilary Blasi ed ora dobbiamo solo aspettare di vedere quale sarà il risultato sullo schermo!

La serie, diretta da Luca Ribuoli, è originale Sky ed andrà in onda il 19 Marzo.

Un posto al sole e Montalbano: i ruoli di Greta

Ha fatto perdere la testa al commissario Montalbano ed è stata per due anni una delle protagoniste “fisse” della serie Un Posto al Sole.

Greta Scarano ha interpretato con successo un ruolo decisamente iconico in due delle serie italiane più famose!

Nella (forse) ultima avventura del commissario Montalbano, infatti, Greta ha interpretato Antonia, la nuova responsabile della sezione Scientifica.

La sua bellezza causa, ovviamente, un deciso subbuglio nella vita del commissario Montalbano, costretto a scegliere tra il nuovo ed, invece, la sua quotidianità.

Il ruolo ha rappresentato un traguardo ed anche una sfida per Greta che ha dovuto trovare la sua dimensione dentro un meccanismo così ben congeniato.

Diversa, invece, è stata sicuramente l’esperienza ad Un Posto al Sole, che ha rappresentato uno dei primi ruoli importanti per Greta.

Ha fatto parte del cast per due anni (il 2007 ed il 2008), nel ruolo di Sabrina Guarini.

A quanto pare, proprio prima di iniziare a lavorare sul set, Greta aveva fatto domanda come attrice per accedere al Centro Sperimentale di Cinema, una prestigiosa scuola romana.

Anche se aveva fallito le selezioni come regista, era stata ammessa come attrice ma, grazie al ruolo in Un Posto al Sole, Greta ha deciso di rifiutare l’ammissione alla scuola.

Insomma, a conti fatti potremmo dire che ha fatto la scelta giusta!

Greta Scarano: chi è il suo compagno?

Greta Scarano è fidanzata? A questa domanda, purtroppo, non si può rispondere ancora in maniera completamente sicura.

Greta, infatti, è estremamente riservata e condivide pochissimo della sua vita privata sui social.

Ha ammesso pubblicamente di aver trovato l’amore in un periodo nel quale pensava fosse impossibile ma, da quando aveva parlato di storia d’amore (nel 2017) non ha poi più dato notizie a riguardo ai suoi fan.

Ci sarà ancora qualcuno nella vita di Greta?

Filmografia di Greta Scarano: ecco i film più famosi

Ecco la lista dei film più famosi e delle serie TV dove abbiamo visto la nostra Greta.

Film:

Qualche nuvola – di Saverio Di Biagio

Senza nessuna pietà – Michele Alhaique

Suburra – di Stefano Sollima

La verità sta in cielo – di Roberto Faenza

Smetto quando voglio – Masterclass – di Sydney Sibilia

Smetto quando voglio – Ad honorem – di Sydney Sibilia

Supereroi – di Paolo Genovese (2020)

