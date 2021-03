Covid-19, bollettino del 14 marzo 2021: tutti i numeri del contagio in Italia grazie al Ministero della Salute e alla Protezione Civile

I numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute ogni giorno offrono un quadro su lo stato sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Su InstaNews potrete consultarli in tempo reale. Questi erano i dati nel bollettino del 13 marzo 2021.

Tutti i dati del contagio di oggi, 14 marzo 2021

Totale casi: 21.315 contagiati

Morti: 264

Tamponi: 273.966 tamponi

Dimessi/Guariti: 9.835 guariti

Ricoverati:+365

Terapie intensive: +100

Tasso di positività: 7,8% (+0,8%)

Vaccinazioni totali: 6.610.347

Adesso scendiamo nel dettaglio per i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia: +4.334

Veneto: +1.587

Piemonte: +1.530

Campania: +2.449

Emilia Romagna: +3.023

Lazio: +1.812

Toscana: +1305

Sicilia: +613

Puglia: +1542

Liguria: +321

Friuli Venezia Giulia: +604

Marche: +616

Abruzzo: +323

Sardegna: +118

P.A. Bolzano: +103

Umbria: +270

Calabria: +300

P.A. Trento: +273

Basilicata: +106

Molise: +52

Valle d’Aosta: +34

Italia in zona rossa: quali sono o negozi e le catene che rimarranno aperti?

Da domani, 15 marzo, buona parte delle regioni italiane sarà in zona rissa. Ma quali sono i negozi e le attività commerciali che rimarranno aperti?

Negozi di abbigliamento e calzature per bambini e neonati

Negozi specializzati nella vendita di biancheria personale

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Negozi e megastore di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Negozi specializzati nella vendita di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Negozi e megastore specializzati al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Librerie

Concessionarie di autoveicoli e motocicli e relative parti ed accessori

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di giochi e giocattoli

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di prodotti per bricolage come ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione, incluse ceramiche e piastrelle

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Negozi e megastore specializzati nella vendita dettaglio di macchine e attrezzature e prodotti per agricoltura e giardinaggio

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti (i fioristi sono aperti in zona rossa).