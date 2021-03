Chi è il compagno di Greta Scarano? Anche se l’attrice non parla molto della sua vita privata ecco chi potrebbe essere il suo fidanzato.

L’abbiamo vista in tantissimi film e telefilm eppure della sua vita privata sappiamo poco o niente.

Nonostante alcune relazioni “accertate”, infatti, la famosissima attrice romana evita di condividere dettagli della sua vita intima sui social e divulga pochissime informazioni riguardo alle sue relazioni.

Ecco tutto quello che sappiamo riguardo la sua vita sentimentale… finora!

Chi è il compagno di Greta Scarano: ecco il probabile candidato

Ha fatto perdere la testa al commissario Montalbano, è stata fidanzata con uno dei componenti della Banda della Magliana e sarà tra poco la moglie di Totti.

No, non parliamo proprio di Greta Scarano o, piuttosto, parliamo dei personaggi più famosi che ha interpretato di fronte la cinepresa!

Per quanto la sua vita sentimentale sia un vero susseguirsi di emozioni sul grande e piccolo schermo, per quanto riguarda la vita “reale” della famosa attrice romana sappiamo veramente molto poco.

Dopotutto è lei stessa a stabilire quali e quante informazioni comunicare al suo pubblico ed ai fan che la seguono su tutti i social!

Nonostante abbia “recentemente” divulgato qualche notizia in più, il mistero riguardo il compagno di Greta Scarano rimane: di chi si tratta?

C’è un fidanzato al momento? E se sì, chi potrebbe essere?

Quello che sappiamo per certo è che Greta ha avuto un fidanzato per moltissimo tempo.

Si tratta di Michele Alhaique, regista romano classe 1979.

I due hanno lavorato insieme nel film Senza nessuna pietà ( del 2014), opera prima per Michele che si cimentava in qualità di regista ma si sarebbero conosciuti nel 2012, sul set di Qualche Nuvola.

Michele era il protagonista maschile mentre Greta rappresentava la sua futura moglie: la trama del film, però, metteva i due decisamente in conflitto!

Dopo cinque lunghi anni di relazione, però, a quanto pare tra i due è finita.

Greta, infatti, avrebbe dichiarato ad IoDonna che, subito dopo la fine della relazione con Michele Alhaique c’è stato un altro uomo nella sua vita.

Niente di programmato, ovviamente, anzi proprio tutto il contrario!

Al termine di una relazione lunga ed importante come quella, Greta pensava fosse giunto il momento di stare da sola: a metterci lo zampino, però, ci ha pensato il destino!

Greta, infatti, ha iniziato poi una storia d’amore decisamente intensa con Sidney Sibilia.

Lui è il regista famosissimo che si nasconde dietro la cinepresa che ha registrato la serie Smetto quando voglio.

I due si erano conosciuti in passato (Greta ha partecipato a due dei film della trilogia) ma, secondo quanto raccontato da Greta, la scintilla è scattata solo qualche tempo più tardi.

La notizia, però, risale al 2017 e da allora non abbiamo più saputo niente della vita privata di Greta Scarano: cosa sarà successo nel frattempo?

Forse, se c’è tutto questo riserbo a riguardo sarebbe il caso di lasciare che sia Greta a decidere come e quando comunicarci le notizie riguardanti la sua vita sentimentale.

Dopotutto a noi interessa molto di più vederla mentre recita nel ruolo della moglie di Francesco Totti: chissà se sarà all’altezza del “Pupone“?