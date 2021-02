L’Isola dei Famosi si avvicina: l’edizione 2021 del super reality di Canale 5 partirà il prossimo 11 marzo. E la conduttrice Ilary Blasi smentisce tutte le voci sul nuovo inviato…

L’Isola dei Famosi si avvicina: la nuova edizione del super reality di Canale 5 arriverà sugli schermi il prossimo 11 marzo. Prenderà il posto del Grande Fratello Vip, che a sua volta si avvia alla conclusione. Al timone di questa edizione ci sarà Ilary Blasi e sarà la prima importante novità: l’ex velina manca dagli schermi da circa un anno e mezzo, ed ora è pronta per la sua nuova avventura.

Per lei, infatti, L’Isola dei Famosi è un debutto. A Tv Sorrisi e Canzoni la bella Ilary ha parlato del suo nuovo programma, smentendo alcune voci su inviati e opinionisti e mantenendo una sorta di “mistero” sui volti della nuova edizione del reality. “Non so quanti opinionisti avremo, ma so che saranno importanti”, ha detto la showgirl.

Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi svela il numero dei concorrenti

Nel corso dell’intervista Blasi ha spiegato che il ruolo degli opinionisti è fondamentale e non può fungere solo da supporto. In queste settimane sono circolate molte voci anche sull’inviato, che sarà sicuramente un volto nuovo. Si era parlato di Elenoire Casalegno ma la conduttrice allontana ogni ipotesi e mantiene il riserbo: “Chi sarà il nuovo inviato? Una sorpresa”, ha detto la showgirl, che quindi rimane molto abbottonata.

Ilary ha spiegato anche che i concorrenti saranno 16 e che lo spirito è quello di tornare un po’ alle origini di questo reality: “La selezione è molto difficile, e lo stesso discorso vale per gli opinionisti. Quello che posso anticipare è che sono stati scelti concorrenti che per la maggior parte non hanno mai fatto un reality. Quindi troveremo molti volti inediti”, ha concluso al settimanale. E una delle ultime indiscrezioni parla della partecipazione dell’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino.