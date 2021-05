Cecilia Rodriguez è stata ospite al Punto Z e ha confessato cosa è successo tra lei e l’influencer Giulia Salemi

Cecilia Rodriguez è stata invitata da Tommaso Zorzi al programma Il punto Z. Questa trasmissione è diretta proprio dal noto influencer, nonché opinionista dell’Isola dei Famosi.

La giovane argentina è apparsa nel programma perché è la fidanzata di Ignazio Moser, adesso naufrago dell’Isola.

Tra le domande fatte, c’è stata anche una in merito al rapporto di Cecilia con Giulia Salemi. Le dichiarazioni non hanno lasciato dubbi.

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi: dall’amicizia al non seguirsi più sui social

Cecilia Rodriguez al Punto Z ha fatto rivelazioni shock sulla nota influencer Giulia Salemi. L’argentina ha deciso di dire tutta la verità sul loro rapporto.

Come molti sanno Cecilia e Giulia hanno un ex in comune: Francesco Monte. Lui e la Rodriguez sono stati fidanzati per 4 anni.

Quando Cecilia entrò nella casa del Grande Fratello Vip, capì di non essere più innamorata e si invaghì del suo attuale fidanzato, Ignazio Moser. Dopo aver lasciato Monte in diretta nazionale, la storia ovviamente finì.

Dopo il reality Giulia e Cecilia divennero molto amiche e si conobbero in contesti lavorativi. Il caso volle però che Giulia e Monte si ritrovarono insieme concorrenti della successiva edizione del Grande Fratello Vip.

I due iniziarono una relazione che durò durante il reality e oltre. E’ proprio qui che inizia il dissapore tra le due influencer.

Nell’intervista da Zorzi, Cecilia commenta “tutto bene… poi si è fidanzata con il mio ex“. La Rodriguez dice che una ragazza che si definisce tua amica, nel momento in cui esce dalla Casa del GF, una telefonata all’ex del tuo fidanzato e amica potrebbe anche farla.

“Non sono cose che si fanno” dice Cecilia al riguardo. Ma non è finita qui, perché Giulia, dopo essere stata mollata da Monte, inizia una frequentazione con Jeremias, fratello di Cecilia.

La Rodriguez confida che quando suo fratello si frequentava con Giulia, la madre di quest’ultima si fece scappare che la Salemi aveva ripetute chiamate con Iannone, ex di Belen.

“Ho fatto due più due, più due, più due” afferma l’argentina. I conti tornano. Da lì Cecilia ha deciso di smettere di seguirla sui social e quindi di esserle amica.

Come conclusione dell’intervista, la Rodriguez dice “Oggi siamo colleghe“. Come dice il detto “amici, amici e poi ti rubano la bici” e così è stato il rapporto tra le due.

Giulia Salemi risponderà alle accuse di Cecilia o lascerà passare questo gossip in secondo piano?