George Clooney compie oggi 60 anni. L’attore è sempre amatissimo: ovviamente dalle donne, a causa del suo indiscutibile fascino, che resta nonostante il passare degli anni. Ha dedicato la sua vita non solo al cinema, ma anche all‘impegno sociale. Si è sempre diviso tra il lavoro, l’amore per la sua famiglia e quello per l’ambiente.

Noto per i tanti film di successo, come Ocean’s Eleven e Syriana (con cui ha vinto un Oscar), ma anche Confessioni di una mente pericolosa e Le idi di marzo, che sono stati da lui diretti. L’attore è famoso anche per la sua dimensione privata, fatta per la passione per l’Italia e per le moto. Dalla casa sul lago di Como alle vacanze in Sardegna, passando per i suoi tanti flirt (tra cui quello con Elisabetta Canalis), Clooney è pronto a stupire i suoi fan con una gradita sorpresa.

George Clooney si prepara per un grande ritorno

Tornerà a vestire i panni del dottor Ross, tra i protagonisti della celebre serie tv “E.R. – Medici in prima linea”, che debuttò sugli schermi nel 1994 ed è stata un grande successo.

Clooney abbandonò il cast dopo le prime stagioni, ma stavolta è pronto a tornare: “ER” vedrà un episodio unico e speciale, con il cast storico riunito per una puntata dedicata alla “Giornata della Terra”. Uno scopo umanitario che Clooney ha accolto con piacere, per la gioia dei tantissimi affezionati a “ER”, che nel frattempo ha chiuso i battenti nel 2009 dopo ben 15 stagioni.

L’episodio sensibilizzerà il pubblico verso “Waterkeeper Alliance”, organizzazione che punta a far avere acqua dolce a ogni popolazione nel mondo. La curiosità è che nel cas ci sarà anche Gloria Reuben, in ER il medico Jeanie Boulet, che è la presidente dell’associazione benefica Waterkeeper Alliance. Intanto Clooney si gode il compleanno: tantissimi gli auguri ricevuti da ogni parte del mondo sul suo profilo social. Moltissimi messaggi arrivano dall’Italia, dove Clooney è uno degli attori di Hollywood più apprezzati in assoluto.