Dopo la riapertura dei ristoranti, la conduttrice Barbara d’Urso si è concessa una serata diverse dalle altre, a cena in un ristorante di Milano

Con le varie riapertura in tutta Italia, anche la nota conduttrice Barbara d’Urso è tornata al ristorante. Con il rigoroso rispetto delle norme anti Covid, soprattutto in merito al coprifuoco, “Barbarella”, è stata a cena Milano. E ovviamente non era sola. Elegantissima, la conduttrice ha mangiato nel locale di proprietà di Danilo D’Ambrosio, calciatore dell’Inter e napoletano come lei.

I due sono amici e hanno scherzato: il tutto riportato su Instagram attraverso delle “Stories” pubblicate poi sul profilo ufficiale della d’Urso. Lei ha sempre “tifato” per le riaperture, chiedendo a gran voce di far riprendere le attività di ristorazione e non solo. Coerentemente è stata tra le prime ad andare a mangiare fuori, mostrando ai suoi follower l’elegante abito di velluto blu con una profonda scollatura. Non si conosce l’accompagnatore della d’Urso, il quale non figura nelle immagini su Instagram.

Di certo Danilo D’Ambrosio, neo campione d’Italia con l’Inter, è soltanto un amico. Il calciatore 32enne è sposato, e anche la moglie è amica della conduttrice. La conduttrice ha anche preso in giro l’amico, chiedendogli se invece del calciatore facesse il ristoratore. In effetti l’attività di imprenditore accompagna quella di atleta di D’Ambrosio, che a causa di vari problemi fisici in campo si è visto poco. Poi la Barbara ha preso di nuovo in giro l’amico: “Sei napoletano e giochi nell’Inter. Questa cosa non te la perdoniamo”, ha detto in una delle storie.

E tornando al discorso del buon esempio, Barbara d’Urso ci ha tenuto a sottolineare come alle 22.05 fosse già a casa: infatti ha postato un altro video in cui si vede come sia rientrata in orario. Tra l’altro, le candele accese a forma di cuore hanno fatto pensare a un “dolce” dopo cena. Ma non si sa con chi, e se davvero la donna fosse effettivamente in compagnia di qualcuno.