Ascolti tv Auditel mercoledì 5 maggio. Chi ha vinto la serata e non solo. Grande successo per “La vita in Diretta”, che segna un nuovo record

Trionfo Rai nella giornata degli ascolti tv Auditel del pomeriggio mercoledì 5 maggio. Mentre Canale 5 conquista la prima serata con “Buongiorno Mamma”, Rai 1 ottiene un successo storico con “La Vita in Diretta”. Il programma di approfondimento di cronaca del pomeriggio lancia la diretta sull’ispezione dell’ex casa di Anna Corona per il caso di Denise Pipitone.

Il live da Mazara del Vallo, in Sicilia, mette davanti allo schermo 2.336.000 spettatori con un prestigioso share del 21.1%. Si tratta del miglior risultato di sempre per la trasmissione del pomeriggio di Rai 1. Un record che il conduttore Alberto Matano accoglie con soddisfazione.

Auditel mercoledì 5 maggio: che record per “La Vita in diretta”

Si attendono altri risultati di prestigio, soprattutto se le nuove indagini sulla scomparsa della piccola Denise (nel lontano, ormai, 2004) dovessero andare avanti. Battuta nettamente la concorrenza di “Pomeriggio 5”, che si è fermato al 17.2%. Tuttavia Canale 5 si riscatta nella prima serata. Altro risultato di prestigio ottenuto da “Buongiorno Mamma”, la serie con protagonista Raul Bova su Canale 5. La fiction ha messo davanti al televisore 3.474.000 spettatori con uno share del 16.5%.

Non è un risultato da brividi, ma è quanto basta per vincere la “gara” degli ascolti. Ottiene un buon risultato, ma si piazzan dietro, Ulisse – Il piacere della Scoperta, su Rai 1. Per Alberto Angela 2.883.000 spettatori e uno share del 12.9%. Tiene bene “Chi l’ha Visto” (anche in questo caso col traino Denise Pipitone) che totalizza 2.983.000 con share del 13.7%. Federica Sciarelli vince, quindi, il “derby” interno col programma culturale di Alberto Angela.