Ascolti tv 4 maggio: la sfida di Champions League tra City e Psg stravince davanti a uno straordinario Montalbano

Anche ieri sera sono stati tantissimi gli italiani che si sono messi comodi davanti alla tv e hanno passato la serata in compagnia del proprio programma preferito. Del resto, il coprifuoco alle 22 non fa che agevolare il lavoro delle reti televisive, visto che le alternative alla tv sono davvero poche.

Come sempre anche ieri si è rinnovata la sfida tra i canali Rai e quelli Mediaset. Per quanto riguarda la prima serata, analizzando i dati auditel di martedì 4 maggio, scopriamo che il testa a testa è stato davvero serrato.

Alla fine però l’ha spuntata Mediaset, nello specifico con Canale 5 che ha trasmesso in diretta la semifinale di ritorno di Champions League tra Manchester City e PSG: 4.231.000 telespettatori, share 16.3%. Numeri leggermente inferiori per il Commissario Montalbano su Rai 1: 4.172.000 telespettatori, share 17.8%.

Questi i dati auditel degli altri programmi in prima serata:

Su Rai 2 Un’ora sola vi vorrei ha registrato 1.804.000 telespettatori, share 6.9%.

ha registrato 1.804.000 telespettatori, share 6.9%. Su Rai 3 #cartabianca ha registrato 926.000 telespettatori, share 4.2%.

ha registrato 926.000 telespettatori, share 4.2%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato un netto di 1.847.000 telespettatori, share 10.8%.

ha registrato un netto di 1.847.000 telespettatori, share 10.8%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 964.000 telespettatori, share 5.2%.

ha registrato 964.000 telespettatori, share 5.2%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.264.000 telespettatori, share 5.7%.

ha registrato 1.264.000 telespettatori, share 5.7%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best of è stato visto da 276.000 telespettatori, share 1.2%.

Ascolti tv 4 maggio, i dati Auditel del pre-serale e del prime time

Se Mediaset è riuscita a trionfare in prima serata, per quanto riguarda le due fasce precedenti ovvero il pre-serale ed il prime time c’è stato un plebiscito a favore della tv pubblica.

L’Eredità, con 4.591.000 di telespettatori ed uno share del 24.8%, ha stravinto contro Paolo Bonolis ed il suo “Avanti un altro” (3.459.000 di telespettatori ed uno share del 19.4%).

Stessa cosa anche per I soliti Ignoti: il game show di Amadeus ha registrato 5.241.000 di telespettatori con uno share 20%. Male Striscia la Notizia (3.912.000 di telespettatori, share 15.8%), andata però in onda in versione ridotta proprio per lasciare spazio al match di Champions che ha registrato numeri da record.