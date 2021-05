Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. L’annuncio ha fatto il giro del mondo tra sfottò e messaggi di euforia

Una giornata che resterà indimenticabile a lungo per tutti i tifosi della Roma. L’annuncio di Josè Mourinho come nuovo allenatore, arrivato soltanto poche ore dopo il comunicato che spiegava la separazione a fine stagione con Paulo Fonseca, è stato davvero inaspettato.

I Friedkin e Tiago Pinto hanno stupito tutti, concludendo in brevissimo tempo una trattativa lampo. L’opportunità si è presentata quando il Tottenham ha esonerato il tecnico portoghese per i suoi ultimi risultati negativi in Premier e la nuova proprietà americana ha rotto gli indugi, convincendo lo “Special One”.

Mou ha già rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando che le ambizioni della società sono molto importanti e che la passione dei tifosi giallorossi è stato un motivo in più per sbarcare nella Capitale dopo i successi sulla panchina dell’Inter.

Una mossa dal valore tecnico, ma indubbiamente anche sul piano comunicativo e di marketing, visto che il nome dell’allenatore è conosciuto in tutto il pianeta. L’ufficialità di ieri ha colto tutti di sorpresa e ha fatto rapidamente il giro del mondo. La gioia dei supporters romanisti ha fatto da contraltare ad alcuni sfottò che stanno già circolando in rete.

Uno su tutti, quello di Ryanair. La famosa compagnia aerea low-cost ha preso in giro Mourinho ricordandogli di non aver vinto nessun trofeo nella sua ultima esperienza al Tottenham. Lo ha fatto con questo tweet ironico: “Josè sarà felice di sapere che noi voliamo da Londra a Roma a sole 14.99 sterline. Visto che non ha vinto trofei con gli Spurs, pensiamo che il bagaglio a mano possa essere sufficiente”.

Jose will be happy to know that we currently fly London to Rome from only £14.99.

Due to his lack of trophies at Spurs, we expect a carry-on bag will suffice for this trip. https://t.co/O50nHSGcM6

— Ryanair (@Ryanair) May 4, 2021