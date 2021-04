José Mourinho esonerato dal Tottenham: paga il 7° posto in classifica in Premier League. Lo “Speciale One” aveva pareggiato 2-2 con l’Everton

José Mourinho è stato esonerato dal Tottenham. Clamoroso l’annuncio del Telegraph e di altre autorevoli fonti di informazione inglese: la notizia è, tuttavia, confermata. Si attende l’annuncio ufficiale degli Spurs. “Cacciato” ancora una volta lo Special One dopo l’esonero con il Manchester United.

Il portoghese era arrivato a Londra nel 2019, ma il settimo posto che attualmente occupa la sua squadra è stato considerato fallimentare. Da qui la decisione del cambio di allenatore per provare a risollevare la stagione. La preoccupazione della società è che il Tottenham non riesca nemmeno a centrare la qualificazione in Europa League: da qui la decisione di cambiare tecnico e provare a dare la svolta in queste ultime giornate di campionato.

Mourinho esonerato dal Tottenham: era già stato cacciato dallo United nel 2018

Nell’ultima partita i londinesi avevano pareggiato 2-2 contro l’Everton di Ancelotti, ma Mourinho paga un rapporto ormai conflittuale con lo spogliatoio e una posizione in classifica preoccupante. 50 punti in graduatoria e 5 punti di distacco dalla zona Champions. Per lo Mourinho si tratta del secondo esonero consecutivo dopo quello arrivato con il Manchester United nel dicembre 2018.

Il sostituto del portoghese dovrebbe essere Ryan Mason. Attualmente, gli Spurs sono fuori dalle coppe europee, ma tra pochi giorni dovranno giocare la finale di Carabao Cup, in programma domenica 25 aprile contro il Manchester City. Evidentemente, col cambio di allenatore il club inglese spera di imprimere la svolta per vincere almeno questo torneo.