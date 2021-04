I Fatti Vostri: niente ribaltone. Arriva la buona notizia per Giancarlo Magalli

Dopo il tapiro d’oro a Giancarlo Magalli e le voci su un possibile cambio di timone a “I Fatti Vostri” in onda su Rai 2 arriva la smentita

Giancarlo Magalli tira un sospiro di sollievo: non ci sarà nessun ribaltone nella “sua” I Fatti Vostri. La trasmissione della Rai che il simpatico conduttore presenta da ben 16 anni. Nei giorni scorsi il romano aveva ricevuto il “Tapiro d’Oro” di Striscia La Notizia perché si parlava di un clamoroso cambio di conduzione.

Come sempre, Magalli ha accolto il “premio” col sorriso e ironizzando. La Rai, però, ha seccamente smentito. Il conduttore rimarrà al suo posto e non ci saranno ribaltoni. Confermato, quindi, anche per la stagione 2021-22 per il 17esimo anno consecutivo di conduzione.

Giancarlo Magalli rimane: niente ribaltone a “I Fatti Vostri”

L’ipotesi che era circolata nei giorni scorsi vedeva Salvo Sottile alla conduzione del programma, stavolta come unico presentatore. “I Fatti Vostri” è uno dei programmi storici della Rai. In onda quotidianamente da ben 30 anni. “Se decideranno così va bene, i padroni sono loro mica io. La Rai non è mia”, ha spiegato in modo signorile Magalli quando ha ricevuto il Tapiro.

Tra l’altro il conduttore ha anche fatto i complimenti a Sottile per la sua bravura Invece, la Rai ha puntualizzato che Giancarlo Magalli rimarrà al suo posto su Rai 2 e continuerà a condurre l’apprezzatissimo programma della fascia di mezzogiorno. Giancarlo Magalli ha 76 anni: ha esordito a “I Fatti vostri” nel 1991, affiancando Fabrizio Frizzi e poi sostituendolo nell’anno seguente. Da Allora è sempre rimasto al suo posto, e così sarà anche nella prossima annata.