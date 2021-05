Test: sei in grado di risolvere un caso come se fossi un agente dell’FBI? Scopri se hai un pensiero creativo e mettiti alla prova con noi

Oggi proveremo a mettere alla prova la tua creatività. Ti dovrai impegnare molto per risolvere alcuni casi, immedesimandoti nei panni di un detective dell’FBI. Dovrai utilizzare le tue capacità di analisi e ragionare sulla risposta giusta da fornire. In questo test dovrai usare bene la testa e adottare un approccio logico.

Soltanto il 5% di coloro che si sono cimentati hanno risolto il rebus. Non sarà facile, quindi. Se non dovessi riuscirci, non abbatterti. Potrai riprovarci nei prossimi giorni. Questo, ovviamente, non è un test con una validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendoli distrarre per qualche minuto dalla routine di tutti i giorni.

Un detective deve prendere in considerazione ogni particolare. La scena di un crimine spesso può rivelare tantissimi indizi, basta sapere dove e come cercare. Adesso ti sarà sottoposta un’immagine, dovrai provare a capire qual è la soluzione del caso. Sei pronto? Possiamo cominciare con il test del detective.

Il caso delle bevande

Il caso da risolvere oggi è il seguente: un uomo e una donna vanno a cena fuori. Fa molto caldo perché è estate, la fila del ristorante è piuttosto lunga e i due decidono di sedersi in attesa che arrivi il loro turno. Ordinano cinque bicchieri di bibite gelate, sperando di rinfrescarsi. Non bevono lo stesso numero di bicchieri.

La donna, infatti, bene quasi contemporaneamente quattro bicchieri, una bibita dopo l’altra. L’uomo, al contrario, manda giù soltanto un bicchiere. Dopo qualche istante, però, l’uomo muore, mentre la donna sopravvive. Perché? Per quale motivo soltanto uno dei due riesce a sopravvivere?

Pensaci bene e poi scorri il testo per scoprire le soluzioni. Dovrai usare l’ingegno, la soluzione è davanti ai tuoi occhi e un vero detective riuscirebbe immediatamente a trovarla. Quando hai deciso qual è la soluzione, scorri il testo per scoprire se si tratta di quella corretta oppure no.

La soluzione del test

Un uomo e una donna escono insieme. Non si tratta di un normale appuntamento. Quello che l’uomo non sa, infatti, è che si trova in compagnia di una pericolosa serial killer. La donna, infatti, ammazza l’uomo con l’inganno. Entrambi bevono la stessa bibita, versata in cinque bicchieri diversi.

La donna beve velocemente quattro bicchieri e si salva. L’uomo ne beve soltanto uno e muore. Come ha fatto la serial killer ad uccidere l’uomo? Eppure hanno bevuto la stessa bevanda. Il veleno è in uno dei quattro bicchieri o la soluzione è un’altra? In realtà, la spiegazione è molto più semplice.

Il veleno è nel ghiaccio. La donna ha bevuto velocemente i quattro bicchieri. In questo modo il ghiaccio non ha avuto modo di sciogliersi. L’uomo, invece, ha sorseggiato con calma il suo drink, ha fatto sciogliere il ghiaccio nel liquido ed è stato avvelenato.

Il test è terminato. La soluzione non era semplice e soltanto il 5% di coloro che hanno tentato è riuscito a risolvere l’enigma. Bisognava riflettere bene e stare attenti ad ogni minimo particolare. Se questo test ti è piaciuto, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri sempre molto stimolanti e divertenti. A presto!