Pio e Amedeo hanno finalmente rotto il silenzio dopo il loro monologo che ha suscitato critiche e polemiche. Le loro parole

Il monologo di Pio e Amedeo continua a far discutere. I due comici pugliesi, durante l’ultima puntata del loro show “Felicissima sera” si sono lanciati in una lunga invettiva sul politically correct e sulla discriminazione usando parole davvero forti.

Il loro senso era quello di rivendicare la libertà di parola, senza censura, perchè dietro ad ogni frase quello che è importante è l’intenzione di chi la pronuncia. Parole come “ne**i”,”ebrei”, “fr***i”, che usate sotto forma di scherzo, secondo loro, non sono offensive.

Chiaramente il monologo ha scatenato una marea di critiche e reazioni feroci, sia da parte del popolo del web che da alcuni vips. I due foggiani, ora, sono tornati a parlare e hanno ribadito le loro intenzioni senza alcuna voglia di fare un passo indietro.

Pio e Amedeo ribadiscono le loro parole: “Non chiediamo scusa”

“Siamo alla Folliaaaa. Qualcuno forse da questo post si aspetta delle SCUSE e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso“. Comincia così il lungo post su Instagram pubblicato sul profilo ufficiale di Pio e Amedeo.

I due comici si sono scagliati soprattutto contro il mondo della politica. Un mondo che non gli appartiene e che non deve appropriarsi di una polemica non rivolta a loro in primis. Poi il nuovo affondo in merito al loro monologo: “LE PAROLE HANNO LA LORO IMPORTANZA! Eccome se ce l’hanno…ma non SONO NULLA IN CONFRONTO ALL’INTENZIONE!È logica: “le parole non valgono quanto l’intenzione!” Questo abbiamo detto! NON CI PROVATE Si può fare così schifo anche usando solo termini “politicamente corretti”“.

In chiusura i presentatori si rivolgono a tutte le categorie che si sono sentite offese dal loro messaggio, specificando che in tanti invece hanno condiviso le loro parole. Poi l’annuncio: “Noi abbiamo appena cominciato la nostra battaglia ai luoghi comuni e all’ipocrisia. Il nostro obiettivo è sempre e sempre sarà quello di scardinare questa OPINIONE UNICA che vogliono imporci! Stay Tuned”