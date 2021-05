Chi sono gli Oliver Onions? La famosa band che ha fatto da sfondo a Bud Spencer e che stasera sarà ospite di Brignano.

Una band di tutto rispetto e che ha segnato la storia della televisione e del panorama musicale. Gli Oliver Onions proprio questa sera saranno ospiti della show di Enrico Brignano.

Ad “Un’ora sola vi vorrei” il conduttore avrà modo di ripercorrere qualche tappa della storia del gruppo, il tutto in onda oggi martedì 4 maggio 2021 su Rai2. Emozioni pronte ad essere vissute per un ritorno al passato.

Il gruppo musicale, formato dai fratelli Guido e Maurizo De Angelis, noti arrangiatori e autori di colonne sonore negli anni a cavallo fra i mitici Settanta e Ottanta, è sicuramente parte di quella musica che “abbiamo già sentito”. Indovinate dove?

Oliver Onions da Enrico Brignano: chi sono i due autori

I due De Angelis, Guido, 76 anni, e Maurizio, che di anni ne ha 74 sono i membri di questo famoso gruppo in attività da ormai tanti anni. Originari di Rocca di Papa, hanno iniziato la loro carriera nel 1963 e vantano quasi 60 anni di carriera.

Il successo vero e proprio arriva però quando abbracciano il campo delle colonne sonore, sia per il cinema che la televisione. Indimenticabili colonne sonore che hanno caratterizzato il cinema e lo spettacolo degli altri tempi.

Una collaborazione famosissima per la band è proprio quella con Bud Spencer e Terence Hill tra cui “Flying Through the Air” per il film “…più forte ragazzi!”. Grazie a questa colonna sonora la band vinse anche il nastro d’argento.

Famosissima è la colonna sonora “Dune Buggy” per uno dei più iconici film della coppia, cioè “… altrimenti ci arrabbiamo!”. Angels and beans, dal film Anche gli angeli mangiano fagioli.

E se ancora non avete riconosciuto i suoni e le musiche bisogna pensare anche alla collaborazione che la band ebbe con Bud Spencer e Giuliano Gemma, nonché anche le musiche per i film “Zorro” ed “Il corsaro nero”.

Non finisce qui, la carriera della band si espande anche per la televisione. Tra le tante colonne sonore delle serie televisive nonché anche per varie sigle di cartoni animati. In questo contesto annoveriamo: