Rosalinda Cannavò si è scagliata contro gli haters che l’avevano criticata per il suo corpo. E scoppia la lite con Andrea Zenga

Il momento magico di Rosalinda Cannavò è stato interrotto da un fulmine a ciel sereno. Anzi, una vera e propria tempesta, dato che oltre agli attacchi degli haters l’ex gieffina ha tremato anche per il suo rapporto con Andrea Zenga. Ma andiamo con calma.

Nella giornata di ieri, infatti, la bella Adua del Vesco è stata attaccata sui social da alcuni followers che l’hanno accusata di aver preso qualche chilo di troppo durante l’esperienza al GF VIP. Proprio lei che, all’interno della casa, aveva svelato di aver sofferto in passato di anoressia e arrivando a pesare 32 chili.

Ora Rosalinda è sicuramente più forte e sicura di se e, senza mezze misure, ha risposto agli haters con decisione: “Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. So che la mia testa vale molto molto di più in confronto a cattiverie gratuite che voi, cari leoni da testiera, mi fate giornalmente. Ho kg in più di felicità e amore per me stessa”.

Rosalinda Cannavò perde la testa per lo scherzo delle Iene

Accantonata la vicenda haters, su cui la Cannavò è tornata anche oggi raccontando di esser stata contattata da molte persone vittime di bullismo e body shaming, l’ex gieffina ha dovuto “respingere” anche l’attacco di una spasimante di Andrea Zenga.

Le Iene, infatti, hanno organizzato uno scherzo ai due piccioncini che si sono conosciuti all’interno del GF VIP e poi sono andati a vivere insieme, dimostrando di essere una coppia molto affiatata. Nicolò De Devitiis, con la complicità di una conduttrice, ha tentato il figlio di Walter Zenga e Rosalinda non ha gradito le avanches della donna al suo spasimante: “Levati di qua che ti ammazzo con le mie mani”.

Lo scherzo andrà in onda stasera e la stessa Adua ha trovato il modo di riderci su, anche se ha confessato: “In questo scherzo è uscita fuori la mia parte siciliana”.