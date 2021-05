Di poche ore fa l’annuncio dell’esonero di Paulo Fonseca dalla panchina dell’AS Roma a fine stagione. Ma perché è stato annunciato oggi?

L’annuncio c’è già stato ed il mondo del calcio è già in fibrillazione: che cosa accadrà, nelle prossime ore, sulla panchina della Roma?

Dopo le indiscrezioni e le polemiche delle ultime settimane, infatti, oggi è arrivata chiarezza da parte della società e dello stesso allenatore.

Leggiamo insieme il comunicato ufficiale e scopriamo perché la notizia è stata diramata proprio oggi.

Esonero di Paulo Fonseca oggi: il comunicato ufficiale dell’AS Roma

L’#ASRoma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Paulo Fonseca lascerà la Roma al termine della stagione calcistica in corso.

In questa maniera, con un tweet decisamente laconico, la notizia dell’esonero dell’allenatore portoghese è diventata realtà.

Le parole di Dan Friedkin, il presidente del Club, sono decisamente positive nonostante i risultati molto scarsi.

“A nome di tutti all’AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni. Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà”

Complimenti e attestati di stima anche dal General Manager, Tiago Pinto:

“Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni. Anche se i risultati non sono sempre emersi sul campo, siamo consapevoli dei diversi elementi positivi che ci ha lasciato e che continueranno ad aiutarci nella nostra crescita, come i tanti giovani di talento che ha incoraggiato e migliorato e i nostri progressi in Europa League in questa stagione. Alla Roma stiamo cercando di costruire un percorso verso il successo e sono sicuro che Paulo abbia svolto il suo ruolo in questo processo“.

Perché l’AS Roma ha esonerato Fonseca proprio oggi? Le parole dell’allenatore portoghese

Invece di attendere il termine della stagione per annunciare l’esonero dell’allenatore portoghese, in molti si sono chiesti perché la notizia sia arrivata proprio oggi.

Di certo la notizia in sé non ha sconvolto: nonostante il lavoro e l’impegno del tecnico, purtroppo, i risultati mancano e da troppo tempo.

Figuracce nelle competizioni europee, un piazzamento piuttosto basso nel torneo di casa: l’esonero di Fonseca non è di certo una notizia clamorosa.

Ma perché è arrivata proprio oggi?

Evidentemente, per la società è importante calmare le acque ed evitare ulteriori polemiche (che potrebbero peggiorare, se possibile, la situazione).

Ovviamente non sono mancati le critiche ed i commenti al vetriolo riguardo l’esonero.

C’è già chi pensa che si tratti di un “deporre le armi” atto a giustificare i prossimi (probabili) disastrosi risultati e chi, invece, pensa che si tratti di un atto dovuto.

La scelta della società è stata quella di chiarire la propria posizione, sebbene assicurando che Fonseca rimarrà fino al termine della stagione. Paulo Fonseca ha commentato così la notizia:

“In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo il massimo come sempre. Grazie Roma.”

In molti, però, si chiedono: Paulo Fonseca rimarrà davvero fino a fine stagione?

Ci sono dei “traghettatori” in vista per l’AS Roma?

Nel frattempo si sono già scatenate, come c’era da aspettarsi, indiscrezioni e previsioni.

C’è chi scommette sull’impossibilità di Fonseca e del suo team di rimanere sulla panchina della Roma fino al termine della stagione a causa delle prestazioni non proprio eccellenti degli ultimi tempi.

Occhi puntati, ovviamente, sulla partita di giovedì con il Manchester United in attesa di un (insperato) miracolo.

Ma oltre al passaggio di turno (praticamente impossibile), quello che tifosi e società si aspettano è una prestazione estremamente positiva.

In vista di un nuovo insuccesso, quindi, si vocifera già suo nomi di alcuni possibili “traghettatori” che subentreranno ad accompagnare la squadra in attesa del termine della stagione.

I più quotati, al momento, sono i nomi di Alberto De Rossi, tecnico della Primavera, e Fabrizio Piccareta, al momento impegnato con gli Under 17.

Fonseca riuscirà a rimanere sulla panchina della sua squadra fino alla fine o dovrà cedere il posto ad un allenatore “di passaggio”?