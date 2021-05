A quanto ammonta il patrimonio di uno degli uomini più ricchi del mondo? Bill Gates dopo il divorzio da Melinda si troverà in difficoltà?

Quanto verrà a costare la separazione della coppia più “influente” (nel vero senso della parola) del mondo di Internet?

Scopriamo tutti i dettagli dell’accordo matrimoniale degli ormai ex coniugi Gates, le motivazioni dietro la separazione e chi ha chiesto che diventasse ufficiale.

Ecco tutte le informazioni.

Bill Gates, il divorzio da Melinda intaccherà il patrimonio?

Un divorzio che farà certamente discutere quello di Melinda e Bill Gates; secondo quanto riportano le indiscrezioni, infatti, sarà uno dei più costosi nella storia dei divorzi “famosi”.

Bill e Melinda, infatti, hanno un patrimonio di quasi 130 miliardi di dollari.

Una cifra non da poco che, secondo i media americani, i due avrebbero già “diviso” equamente.

La separazione consensuale che segue la richiesta di divorzio sarebbe arrivata insieme ad una divisione dei beni già pronta sul tavolo delle trattative. I due, che si sono sposati nel 1994, non hanno mai firmato un accordo pre-matrimoniale ed ora si trovano a doversi dividere un patrimonio da capogiro.

Residenze lussuose sparse in almeno cinque stati americani di cui la più famosa, Xanadu 2.0, è a pochi chilometri da Seattle e sede della Gates Foundation.

La casa è costata 63 milioni di dollari ed ora ne vale più di 120: un vero e proprio investimento ben riuscito! Ci sono poi i terreni agricoli, le macchine da collezione, gli aerei privati ed un manoscritto di Leonardo da Vinci.

Insomma, non si tratta certo di pochi spiccioli. Considerato che quasi tutto, alla morte degli ormai ex coniugi, andrà in beneficenza tranne i “parchi” 10 milioni di dollari previsti per ognuno dei tre figli, c’è da chiedersi come si spartiranno ora questa enorme fortuna i Gates.

Melinda e Bill Gates: a chiedere la separazione è stata lei

La decisione presa dai coniugi Gates e che sembra essere stata ponderata da entrambi sarebbe in realtà frutto di una richiesta di Melinda. Secondo le indiscrezioni riportate dal sito TMZ, infatti, sarebbe stata per prima Melinda a dichiarare (con un documento ufficiale) che tra i due il matrimonio era “irrimediabilmente finito“.

“Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio. Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva. Abbiamo continuato a condividere la convinzione in quella missione e continueremo a lavorare insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere insieme come coppia in questa fase della nostra vita. Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita.”

Parole forti, di certo in contrasto con i toni pacati della nota condivisa da entrambi e che serve, principalmente, a non intaccare la reputazione di Microsoft.

A quanto pare, comunque, i due si avviano verso una separazione priva di battaglie legali e che si concluderà, con ogni probabilità, entro Aprile del prossimo anno.

Certo, undici mesi per finalizzare un divorzio così difficile sembrano tanti ma in realtà sono decisamente pochi. Cosa c’è davvero alla base della decisione di chiudere il rapporto?

Usciranno nuove indiscrezioni oppure sarà necessario, per Bill e Melinda Gates, stipulare un accordo di non divulgazione? In attesa di ulteriori notizie, non possiamo far altro che, questa volta, la lista dei pro e dei contro (che Bill usò per decidere se sposare Melinda) sia stata valutata attentamente.