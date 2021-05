Bill Gates e sua moglie Melinda hanno annunciato il divorzio dopo 27 anni di matrimonio. La decisione è stata comunicata attraverso Twitter: i dettagli

Bill e Melinda Gates divorziano dopo 27 anni. Lo hanno annunciato ieri sera attraverso un comunicato su Twitter. “Abbiamo preso la decisione dopo moltissime riflessioni”, scrive Bill Gates su Twitter, parlando per entrambi. I due sono molto noti per essere una delle coppie più ricche del mondo ma anche per un altro motivo. Hanno sempre fatto tantissima beneficenza.

Le loro opere filantropiche non dovrebbero essere sospese, almeno è quanto si legge nel comunicato. La loro separazione farà sicuramente scalpore, per questo hanno chiesto che venga tutelata la loro privacy. Sarà un po’ complicato riuscire nell’intento, parliamo di uno degli uomini più ricchi del pianeta e di sua moglie. Vediamo nel dettaglio cosa c’è scritto nel comunicato e cerchiamo di scoprire qualcosa in più sui coniugi (ancora per poco) Gates.

Bill Gates si separa: “Non crediamo più di poter crescere insieme”

La notizia della separazione tra Bill Gates e sua moglie Melinda ha immediatamente fatto il giro del web. In molti hanno commentato con stupore questa novità, annunciata direttamente da Bill Gates attraverso il suo profilo ufficiale Twitter. I due sono sposati da 27 anni e hanno rappresentato un punto di riferimento per tantissime altre coppie. È noto, infatti, che collaborassero anche in ambito lavorativo.

L’annuncio è stato un fulmine a ciel sereno per tutti. Questa coppia è una delle più ricche del mondo ed è sempre stata impegnata sul fronte della filantropia. Pare che i due vogliano comunque portare avanti la loro fondazione, nonostante la separazione: “Questa decisione è arrivata dopo moltissime riflessioni e dopo aver fatto un gran lavoro sul nostro rapporto. Nel corso di questi 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costituito una fondazione che lavora in tutto il mondo”.

Bill Gates ha precisato che questa fondazione ha l’obiettivo di permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva. Per questo motivo non si fermerà e andrà avanti come ha sempre fatto negli ultimi decenni. Bill e Melinda, rispettivamente 65 e 56 anni, hanno assicurato e promesso che continueranno ad impegnarsi per le persone più bisognose. Per questo continueranno anche a lavorare insieme.

Si tratta, dunque, di una separazione soltanto dal punto di vista personale e non professionale. Per questo motivo Bill e Melinda hanno chiesto a tutti di provare a tutelare la loro privacy in questo momento delicato della loro vita. La notizia arriva ad appena un anno di distanza dalla separazione di un’altra coppia ricchissima. Circa un anno fa, infatti, Jeff Bezos e la sua ex moglie MacKenzie Scott, hanno annunciato il divorzio. In quel caso, però, c’era di mezzo un’altra donna, il noto volto televisivo Lauren Sanchez.

Bill Gates e Melinda, vita privata

Bill e Melinda Gates si sono conosciuti in ambito lavorativo, per la precisione all’interno dell’azienda Microsoft, fondata da Bill Gates nel 1975 insieme a Paul Allen. Melinda svolgeva il ruolo di manager del marketing. Il loro patrimonio è immenso: quello di Bill ammonta a circa 133 miliardi di dollari, quello di Melinda si ferma a ‘soli’ 70 miliardi di dollari. Il dato è aggiornato al gennaio 2021.

Lo scorso anno Bill Gates si era dimesso dal board di Microsoft, proprio nel momento in cui la pandemia stava dilagando. Il restante 1% di azioni detenute dalla coppia in Microsoft, poi, vale oltre 7 miliardi di dollari, mentre la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari. La fondazione che i coniugi Gates hanno creato è nata nel 2000.

I due non hanno mai dato motivo ai giornali di entrare troppo nella loro sfera privata. Non si sa molto, se che hanno tre figli: Jennifer Katharine (26 aprile 1996), Rory John (23 maggio 1999) e Phoebe Adele (14 settembre 2002). Fino ad ora hanno vissuto a Medina, vicino Seattle, nello stato di Washington. La loro casa, che si affaccia sul Lago Washington, ha un valore di quasi 150 milioni di dollari.

Al momento non si conoscono i dettagli della loro separazione. È probabile che esista un accordo prematrimoniale ma non se ne conoscono i contenuti. Poiché hanno chiesto di tenere lontani i riflettori da questa vicenda, è probabile che, a differenza di quanto successo per Jeff Bezos e la sua ex moglie, le condizioni che concorderanno non verranno mai svelate pubblicamente.