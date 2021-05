Fai parte anche tu dei cinque segni che amano troppo? Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo per i segni che amano amare!

Ti è mai capitato di sentire la frase “Sono innamorato dell’amore?“.

Bene, chi la pronuncia, generalmente, è una di quelle persone che, piuttosto che amare il proprio partner, è attirato dall’idea di poter trovarsi in una relazione.

Fai parte anche tu di questa schiera di personaggi che mettono al primo posto l’amore (in tutte le sue forme) oppure sei una persona meno affettuosa?

Scopriamolo insieme grazie alla classifica dei segni… più innamorati di tutti!

I segni che amano troppo: la classifica dell’oroscopo

Sei una di quelle persone che non possono fare a meno di amare? Anche se la domanda ti sembra pretenziosa, pensaci un attimo.

Quante persone conosci che saltano di relazione in relazione, senza farsi mai un problema e sempre completamente e felicemente innamorate?

Sia chiaro, non stiamo cercando di giudicare qualcuno ma solo di capire, tramite i segni dell’oroscopo, se la persona che abbiamo davanti ama “troppo“.

Anche se l’oroscopo non può essere considerato scientifico al 100% abbiamo già imparato a conoscere i segni grazie alle nostre classifiche.

Sappiamo quali sono i segni che tradiranno e quelli che, non importa quanti anni abbiano, saranno sempre dei veri e propri mammoni.

Di certo, adesso, possiamo fare la classifica anche dei segni che “amano troppo“!

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni dell’oroscopo (e se ci sei tu o il tuo partner).

Bilancia: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Questo segno, infatti, fatica ad accettare che i suoi rapporti non siano “per tutta la vita” e quindi carica di aspettative romantiche anche gli incontri più casuali!

La Bilancia è uno di quei segni che vivono in un mondo un po’ “inventato“, nel quale danno retta solo alle loro sensazioni e non guardano alla realtà dei fatti. Facendosi “trascinare” dalle situazioni, poi, finiscono per creare delle situazioni veramente imbarazzanti!

Sagittario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Sagittario tendono a trasformare ogni relazione in un vero e proprio rapporto importante.

Spesso, però, si trovano nella posizione imbarazzante di dover spiegare agli altri perché hanno intenzioni così serie… da subito!

Il Sagittario è un segno che, in maniera molto ingenua, finisce per fare pressioni agli altri, cercando di rendere tutto molto romantico da subito.

Peccato, però, che amino l’amore più di quanto amino impegnarsi davvero per far funzionare le cose!

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro; questo segno, infatti, è uno dei segni che si impegna di più in amore.

Rifiuta di credere che qualcuno non possa amarlo e non si scoraggia di fronte alle situazioni più complicate.

Per questo motivo, però, spesso il Cancro viene tacciato di “amare troppo“. Di certo il suo modo di fare, spesso e volentieri, lo porta a far pesare agli altri gli sforzi sovraumani che fa per conquistarsi il loro amore. Insomma, avere a che fare con il Cancro può essere molto bello ma anche molto difficile!

Scorpione: secondo posto

Lo Scorpione si guadagna (a sorpresa) il secondo posto nella nostra classifica dei segni che amano troppo.

Questo segno, che sembra anaffettivo e decisamente distaccato, è uno dei segni che ama di più di tutti!

Lo Scorpione, quando si innamora sia chiaro, è uno di quei segni che mette tutto sé stesso in una relazione al punto di non riuscire più ad uscirne al momento giusto.

Per quanto si sforzi di comportarsi bene, infatti, lo Scorpione è uno di quei segni che si trova incastrato sempre in situazioni decisamente complicate!

Troppo innamorato per dire di no e troppo individualista per non voler primeggiare: è veramente difficile avere a che fare con lui!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni dei segni che amano troppo

I re e le regine dei segni che amano troppo sono proprio loro: i Pesci.

Questo segno è uno di quelli che vive tutti i sentimenti con estrema intensità e, proprio per questo, finisce per essere decisamente innamorato anche quando… non dovrebbe!

I suoi fidanzati, poco importa quanto durano, faranno sempre una comparsata alla vostra cena di Capodanno o di Natale.

I Pesci li portano con loro convinti che si tratti dell’inizio di qualcosa di grande… salvo poi ricredersi qualche giorno dopo!

Nessuno ha una vita sentimentale più movimentata (e profonda) di quella dei Pesci: meglio stare attenti con loro!