Quali sono i segni dello zodiaco che non sanno flirtare? Scopriamo insieme la classifica dell’oroscopo e le prime cinque posizioni.

Quante volte hai provato a fare l’occhiolino a qualcuno, fallendo miseramente?

Ci sono persone a cui sembra impossibile sbagliare addirittura un occhiolino e, evidentemente, vuol dire che non conoscono la croce di non saper essere sensuali!

Scopriamo insieme se sei uno dei segni che proprio non ha idea di come si flirti con gli altri: ecco la nostra classifica!

I segni che non sanno flirtare: ecco la classifica dell’oroscopo

Ci sono persone che riescono a farti capire le loro intenzioni solo facendoti un sorriso od un occhiolino. Altre, invece, ti comunicano il loro apprezzamento con un commento azzeccato al momento giusto oppure, semplicemente, dicendoti apertamente che gli piaci.

Poi, però, ci sono anche le persone che… non sono proprio in grado di flirtare! Ecco, quindi, che appena gli piace qualcuno non riescono a parlare, a guardarli negli occhi od addirittura a stare con loro nella stessa stanza! (E no, in questo caso non è colpa del Covid-19).

Insomma, tutti abbiamo dei difetti, certo, ma quello di non riuscire a comunicare al prossimo la nostra attrazione può permetterci veramente in difficoltà. Quante volte ti è successo di non riuscire a parlare con la persona che ti piaceva, perdendo l’opportunità per stare insieme? Scopriamo se fai parte della nostra classifica dei segni che non sanno proprio flirtare (o se, tra di loro, c’è il tuo attuale compagno) onde evitare futuri problemi!

Vergine: quinto posto

Per una persona come la Vergine, affrontare i propri sentimenti può essere veramente difficile. Questo segno, infatti, è abituato ad avere tutto sotto controllo e spesso non sa come comportarsi di fronte a un possibile flirt!

Se avete colpito una Vergine, le opzioni sono due: o di fronte a voi sarà estremamente imbarazzato e fuggirà la vostra vista oppure sarà molto “diretto“, al limite della maleducazione!

Toro: quarto posto

Impossibile flirtare per i nati sotto il segno del Toro. Questo segno, infatti, si trova veramente in difficoltà quando “scopre” che gli piace qualcuno. Il Toro, infatti, è uno dei segni più timidi e che si imbarazzano più facilmente dello zodiaco: sia chiaro, però, solo di fronte alle persone che gli piacciono!

Se volete flirtare con un Toro, aspettatevi una reazione di puro panico!

Pesci: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo i Pesci. Anche questo segno, infatti, fatica molto a flirtare, soprattutto perché non capisce come farlo! I Pesci, infatti, hanno un modo tutto loro di rapportarsi agli altri e, spesso, i loro tentativi di flirt vengono fraintesi!

Un Pesci si troverà sempre nella posizione di voler esplicitare i suoi sentimenti ma di non riuscirci assolutamente. Insomma, vorrebbe tanto flirtare ma ha bisogno di qualcuno che gli insegni!

Gemelli: secondo posto

Al secondo posto della classifica troviamo i Gemelli. Questo segno, sempre pronto a fare festa e che è in grado di parlare con tutti, diventa improvvisamente silenzioso e serio quando si tratta di flirtare.

I Gemelli, infatti, sono abituati a scherzare con tutti, costantemente, senza rendersi conto che spesso il loro modo di fare viene interpretato come “flirt”. Quando, poi, si tratta di flirtare davvero, ecco che i Gemelli diventano improvvisamente serissimi, spaventando i possibili partner.

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni che non sanno flirtare

Siamo arrivati alla fine della nostra classifica ed in cima non potevamo che trovare tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Se sei una Bilancia, infatti, sai quanto è difficile per te flirtare con gli altri e quanto possa diventare “dolorosamente” divertente per gli altri il tuo imbarazzo!

La Bilancia, infatti, spesso si fa prendere dal panico: abituati ad essere sempre allegri e chiacchieroni, finiscono per zittirsi e non sapere come reagire di fronte a qualcuno che gli piace. Ecco, quindi, che la Bilancia, di fronte ad un possibile flirt, inciampa, si impappina, non sa cosa dire e diventa un vero e proprio disastro!