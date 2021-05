La conduttrice e modella Filippa Lagerback ha raccontato i suoi segreti in assenza del marito Daniele. Ma lui, però, sta rientrando a casa

Filippa Lagerback è un volto noto della trasmissione di Fabio Fazio “Che Tempo che fa”. Sempre seria e precisa, difficilmente l’ex modella e oggi conduttrice si lascia andare. Le capita di farlo ogni tanto, come quando usa i social. E’ ciò che è accaduto ieri, quando ha rivelato alcuni aspetti curiosi della sua vita privata: ancor più perché arrivati in assenza del marito Daniele Bossari, che era fuori ma stava rientrando.

In maniera molto ironica, Filippa ha scherzato su Instagram prendendo in giro il marito e raccontando qualche dettaglio della sua vita coniugale. Il marito era in trasferta per lavoro, ma stava rientrando. Filippa era intenta a mettere tutto in ordine prima che il Bossari potesse accorgersene. “Devo eliminare tutto il cibo spazzatura, le commedie romantiche in tv e le caramelle”, ha scritto la svedese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Filippa Lagerback (@filippalagerback)

Filippa Lagerback su Instagram: “Cosa faccio quando mio marito non c’è”

Evidentemente in assenza del marito si concede qualche “sfizio” quando il marito è fuori per lavoro. Tanto più che arriva anche la domanda per i suoi follower: “E voi che sfizio vi concedete quando il vostro compagno non c’è per qualche giorno?”. Nulla di malizioso, ma semplicemente un post simpatico.

La Lagerback è nata nel 1973 a Stoccolma, con la sua bellezza ed eleganza innata ha colpito Daniele Bossari. Un tempo era volto noto della tv dei giovani come “vj”, per poi sparire dallo schermo. Tuttavia, ci fu una partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017, che riportò Bossari alla popolarità. Oltre a uscire vincitore, approfittò per chiedere la mano della sua allora fidanzata. I due hanno una figlia, di nome Stella, nata nel 2003.