La mamma di Giulia Stabile, ballerina nella nuova edizione di Amici di Maria de Filippi, racconta delle vicende di bullismo che ha attraversato sua figlia

Giulia Stabile fa parte del casting della 20esima edizione di Amici di Maria de Filippi, talent show in cui partecipano sia cantanti che ballerini. Giulia ha sempre amato la danza e Amici non è il primo talent che affronta. Nelle sue passate esperienze, però, è stata vittima di bullismo. Vediamo tutti i dettagli delle brutte vicende della ragazza.

Giulia Stabile e gli “anni difficili” dovuti dal bullismo

Giulia Stabile è molto amata ad Amici, sempre sorridente e autoironica e soprattutto una bravissima ballerina. In questo momento si trova nella squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Giulia però non ama molto la competizione e grazie alle parole di sua madre abbiamo capito il motivo.

La mamma di Giulia ha raccontato che già all’età di 11 anni sua figlia è stata bullizzata. Giulia venne presa come ballerina a Ti lascio una canzone, in onda su Rai 1. Da lì la figlia viene spesso emarginata e derisa e hanno inizio i brutti episodi della sua infanzia.

Sia i compagni che i docenti non vedevano di buon occhio Giulia e perciò la escludevano. Ma ecco l’episodio più eclatante. “Una sera Giulia tornò a casa con il giubbotto di cuoio lacerato“, racconta la madre. I compagni glielo avevano rubato e tagliato a striscioline. La madre non ci vede più dalla rabbia e dalla tristezza e va a parlare con i docenti della scuola.

Subito i professori mettono le mani avanti: “Mi hanno detto che era colpa della figlia“. Secondo loro, i compagni volevano bene a Giulia, ma era proprio lei che non si voleva integrare. Come soluzione per evitare ancora episodi di bullismo, i maestri hanno suggerito alla madre di sospendere le lezioni di ballo così che sua figlia potesse frequentare il dopo scuola e fare amicizia con i compagni.

La madre indignata sa da subito che non vuole far smettere di danzare Giulia, perché sa che per lei il ballo significa felicità. Ammette però che non è stato un periodo facile. “Giulia andava a scuola, andava a danza e spesso rimaneva a lezione fino alla sera. Poi tornava a casa e si metteva a studiare fino a tardi” racconta la mamma.

Giulia aveva paura di essere derisa dai compagni di classe e per non farsi beccare dai genitori si nascondeva sotto le coperte per studiare fino all’alba. Si sa che le mamme hanno un sesto senso per i figli, infatti la madre di Giulia notò che la figlia non stava bene e che dormiva poco visto che aveva grandi occhiaie e che a scuola si addormentava frequentemente.

“Era una lotta continua! Sono stati anni difficili” conclude la madre. Ancora adesso Giulia chiede di non passare davanti alla sua vecchia scuola perché il ricordo di quei brutti momenti sono ancora vividi nella mente di Giulia.

Adesso la mamma di Giulia è contenta. Sa che ad Amici si trova molto bene, ha amicizie sincere e docenti molto più che preparati. Ma soprattutto è contenta per la neo relazione nata tra Giulia e San Giovanni.

San Giovanni è uno dei cantanti di questa edizione, ma è anche il primo bacio di Giulia. Sì, perché la ballerina ha sempre e solo pensato alla danza. La mamma di Giulia si lascia andare ad un momento di tenerezza: “Sono proprio contenta che abbia trovato un ragazzo come San Giovanni. Sono carini insieme”

Il babbo invece è molto geloso della figlia, ma la moglie è convinta che prima o poi si scioglierà. Giulia ci insegna che non tutte le esperienze sono uguali e che il riscatto può avvenire quando meno ci si aspetta.