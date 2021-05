Miss Claudia di Avanti un Altro ha deciso di aprirsi sul suo rapporto con Paolo Bonolis: conoscevate questo dettaglio della loro vita privata?

Fa parte del programma dal 2011 e quando, cioè, Avanti un Altro ha esordito sugli schermi delle nostre TV.

Parliamo di Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia che in una recente intervista ha parlato del suo rapporto con Paolo Bonolis.

Nel frattempo, il conduttore romano ha rinnovato il suo contratto per una cifra veramente da capogiro, segno che in casa Avanti un altro, tutto va per il meglio.

Ecco di cosa stiamo parlando.

Miss Claudia di Avanti un Altro su Bonolis: “Con me si lascia andare perché mi conosce bene”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

- Advertisement -

Le dichiarazioni che Claudia Ruggeri ha rilasciato a TvMia hanno, di certo, gettato una nuova luce sul suo rapporto con il conduttore di Avanti un Altro, Paolo Bonolis.

Claudia, infatti, lavora nella trasmissione dall’ormai lontano 2011, quando Avanti un Altro è andato in onda per la prima volta.

La famosissima Miss Claudia ha interpretato svariati personaggi (come la supplente o la poliziotta) e si è recentemente espressa riguardo il suo rapporto con Paolo nello show.

LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis su Instagram piange Eliana “Non so dove sei adesso”

“Tutto è improvvisato sul momento. Paolo fa le sue battute e poi bisogna essere pronti a reagire. Con me si lascia andare perché mi conosce bene. Ho interpretato molti personaggi tutti molto sexy ed ironici, non c’è alcuna volgarità. Io sono la prima che in trasmissione si prende in giro e si lascia prendere in giro da Paolo Bonolis.”

I due, quindi, si conoscono molto bene ma per un motivo che in pochi, fino ad ora, avrebbero mai immaginato.

Claudia, infatti, è la cognata di Paolo avendo sposato il fratello della moglie di Paolo Bonolis.

Marco Bruganelli è il fratello di Sonia, l’attuale compagna di Paolo Bonolis.

Lui e Claudia si sono sposati nel 2016 dopo un lungo corteggiamento.

Insomma, ecco svelato il motivo della chimica impareggiabile tra Paolo e Claudia: i due sono parenti stretti e si conoscono da tantissimi anni, frequentandosi anche al di fuori del set.

Chi lo avrebbe mai detto?

Claudia, poi, ha sottolineato che nonostante la parentela, di certo Paolo Bonolis non fa favoritismi.

Il suo personaggio è quello che la lega al programma, visto il successo che riscontra ad ogni nuovo appuntamento (ed i dieci anni appena festeggiati).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Effettivamente, infatti, Avanti un Altro sembra andare sempre meglio ad ogni puntata tanto che Paolo Bonolis avrebbe firmato un contratto milionario.

Paolo Bonolis rinnova il contratto con Mediaset: ecco quanto guadagna il conduttore di Avanti Un Altro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Buone notizie in casa Bonolis.

Secondo le indiscrezioni, infatti, il successo di Avanti Un Altro, spostato in prima serata e con ascolti pari al 15% di share, sarebbe alla base del rinnovo milionario per il conduttore romano.

Il programma, oltre ad aver sostituito con successo Barbara D’Urso, è stato prolungato per un’altra puntata.

Il compenso di Paolo, al momento, si attesta intorno ad un cachet di 40mila euro a puntata.

Calcolando gli appuntamenti già confermati, quindi, questo porterebbe alla cifra niente male di 6 milioni di euro!

LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis: “Lui è the dark side of the moon”. Chi è veramente il maestro Luca Laurenti

Mediaset, però, vuole tenersi stretto il conduttore che, al momento, sembra avere molte strade aperte di fronte a sé.

Se già il contratto di adesso prevede un compenso di 6 milioni di euro (che arriva a toccare i vertici di 9 milioni se pensiamo a tutte le collaborazioni), Mediaset potrebbe aver pronto sul tavolo un nuovo contratto.

Per impedire a Bonolis di allontanarsi dalle sue reti, quindi, ci sarebbe in vista un compenso veramente incredibile: quello di 10 milioni di euro per un anno di “fedeltà” a Mediaset.

Il successo di Avanti un Altro giustificherà questo azzardo da parte di Mediaset?

Per scoprirlo bisognerà vedere come reagirà il pubblico alle prossime puntate di Avanti Un Altro.