La bella Giulia Salemi ha attaccato Gilles Rocca utilizzando i social. La modella sa come infilare il dito nella piaga? Cosa è successo.

La bella influencer e modella di origini persiane è ormai sul palco anche dell’Isola dei Famosi dove fa parlare di sé anche e soprattutto per essersi sempre esposta nei confronti dei naufraghi per difendere la propria mamma.

Mamma Fariba Tehrani è infatti una delle naufraghe più discusse sulle spiagge dell’isola proprio per il suo modo di porsi nei confronti degli altri. Molte volte infatti la mamma della Salemi è andata contro gli altri per esprimere la propria idea.

Insomma all’Isola dei Famosi ed al GF VIP la famiglia Tehrani ha sempre fatto parlare di sé per le dinamiche che sono in grado di creare. La bella Giulia Salemi questa sera ha deciso di rispondere proprio a Gilles Rocca.

Giulia Salemi stuzzica sui social Gilles Rocca: “Mi ha chiamato Miriam”

Di certo fra Giulia Salemi e Gilles Rocca non ci possono essere rose e fiori siccome molte volte proprio Gilles si era espresso in toni molto aspri nei confronti proprio della sua mamma. Questa sera però una frecciatina non gliel’ha trattenuta nessuno.

“Gilles mi ha chiamato Miriam e mi ha detto anche meno altrimenti dice che comincia a pensare male di te” tuona sui social la bella modella di origini persiane. Certo sembra assurdo, provato anche dalle emoticon sorridenti, che effettivamente Miriam abbia chiamato Giulia Salemi.

Insomma, l’ironia è palese. E’ però molto strano che sia all’improvviso giunta questa frecciatina da parte della giovane figlia della Tehrani che in quanto a spoiler e frecciatine ne è abbastanza esperta.

E, bisogna dirlo, fa ancora più effetto se pensiamo al fatto che proprio questa sera ci sia stata una fortissima discussione fra Tommaso Zorzi e lo stesso Gilles Rocca. Che sia stato questo un tentativo della Salemi di scendere in campo in difesa di Tommaso? Il dubbio è lecito soprattutto perché ufficialmente di una riappacificazione fra i due non se ne è ancora parlato mai.

Il post della Salemi ha subito generato non poche interazioni. A quanto pare non è sfuggito al popolo del web che tanto ammira e segue la giovane modella di origini persiane. Il post è qui di seguito.

Gilles mi ha chiamato Miriam e mi ha detto anche meno altrimenti dice che comincia a pensare male di te 😂😂#isola — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 3, 2021