All’Isola dei Famosi, Gilles Rocca confessa tutto quanto e lascia il pubblico senza parole. Valentina Persia interviene sulla questione.

L’Isola dei Famosi è ormai diventata la spiaggia delle lacrime e degli scontri. Gilles Rocca al centro di tutte le dinamiche dell’isola quasi in ogni occasione. Di fatti il giovane attore è forse uno dei personaggi che ne è “uscito peggio da quest’isola”.

Tantissime le polemiche che lo hanno circondato per il fatto di essere stato a volte un po’ troppo aggressivo nei toni nei confronti degli altri naufraghi. Indimenticabile il “tu chi sei” rivolto alla Stabile tempo addietro.

Così come Gilles Rocca è stato al centro delle polemiche anche per lo scontro che è avvenuto fra lui e la stessa Ilary Blasi che prontamente lo mise al proprio posto. Questa sera però Gilles Rocca ha deciso di confessare tutto, con l’aiuto anche della Zanicchi.

Gilles Rocca confessa e sbrocca contro Tommaso Zorzi: “Tu chi sei oltre i followers?”

Gilles era al centro della polemica per aver chiesto fortemente di essere nominato per farsi eliminare senza doversi ritirare (per non pagare la multa dichiara). “Non avendo più la forza fisica – dichiara Gilles Rocca – mi è iniziata a venire meno anche quella mentale. Non avere gli occhi di mia madre, della mia fidanzata, mi hanno portato a destabilizzarmi“.

Gilles Rocca ha tentato di mostrare un lato diverso di sé mostrando le sue fragilità e proprio su di esse è intervenuta Valentina Persia che ha voluto chiarire la sua posizione su di lui. “Gilles Rocca ci ha tenuto giustamente a dire che lui vuole tornare in Italia. Io e lui siamo partiti da lontano. Ci siamo regalati abbracci e racconti. Quando si è amici anche se vado a pizzicare una persona non era per mettere distanza” specifica.

Molto difficile per lui esprimersi sul suo stato d’animo e la sua solitudine, anche dopo le parole della sua Persia. A quel punto l’opinionista e cantante Iva Zanicchi ha sottolineato, per confortarlo, che è stato molto difficile per lui tornare alla normalità dopo aver affrontato il Covid. Gilles Rocca ne ha approfittato infatti per dire: “Il covid è una cosa molto brutta ed io sono una persona molto fortunata perché giovane. La paura di uccidere le persone che ami ti fa sentire in colpa”. Concretamente Gilles ha portato in tv la paura di ognuno. Quando si risulta positivi al Covid il timore più grande è che si possa infettare qualcuno di più debole che ne rischi la vita.

A questo punto ci si aspetterebbe un momento di tenerezza e di amicizia, no? E invece no. Subito dopo infatti c’è stato un litigio senza equali fra lui e Tommaso Zorzi che lo ha accusato di non aver preso posizione per ritirarsi e di essersi comportato “come se fossero in una telenovela“.

Gilles Rocca a quel punto ha sbottato chiedendo a Tommaso chi fosse lui oltre ad un influencer che ha vinto il GF VIP. Zorzi non ha assolutamente preso alla leggera queste accuse ed ha risposto con un sonoro: “E tu invece chi saresti Gilles Rocca?”. Tommaso Zorzi se l’è legata al dito. Non è dicerto finita qui.