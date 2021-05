Come sta Britney Spears oggi? A quanto pare il padre avrebbe depositato dei documenti che parlano di una malattia: quanto c’è di vero?

Che il nome di una delle pop-star più famose del mondo sia stato per anni sinonimo di malattia (soprattutto mentale) è una triste verità dei nostri tempi.

Britney Spears, fidanzatina d’America ed artista riconosciuta a livello mondiale, ha vissuto una vita sotto i riflettori che di certo non le ha reso un gran servizio.

Famosissima, amatissima ma anche odiatissima, negli ultimi tempi Britney è stata al centro della discussione pubblica a causa di un contenzioso con il padre.

Oggi, una nuova notizia (o presunta tale) complica ulteriormente la situazione.

Ecco cosa è successo.

Britney Spears oggi: il padre sostiene sia affetta da demenza

Un nuovo, ulteriore brutto capitolo si aggiunge alla vicenda di Britney Spears e della sua tutela legale.

Nel 2007, Britney è stata dichiarata incapace di intendere e di volere e la sua persona è stata “affidata” alla tutela del padre.

Oggi, a seguito delle sollevazioni in favore della pop-star, il padre di lei avrebbe deposto dei nuovi documenti “segreti” con i quali dichiarerebbe Britney affetta da demenza.

La nuova documentazione si rende necessaria nell’ambito delle lotte atte a “liberare” Britney da questa tutela legale.

Per chi non lo sapesse, qualche tempo fa uno scandalo ha travolto la vita della famosissima pop-star.

Per quanto Britney non si sia mai espressa a riguardo (o non abbia mai potuto farlo), da tempo la Spears ed il padre sono in “guerra“.

Britney Spears sta cercando di far terminare la tutela messa in atto dal padre nei suoi confronti, con scarsi (se ben palpabili) risultati.

Oggi, la notizia riportata dal Sun ha riaperto il dibattito.

Jamie Spears avrebbe quindi deposto dei documenti dove definisce la figlia affetta da demenza per giustificare la sua tutela.

“Le opzioni sono due: Britney potrebbe avere la demenza e se è così il mondo non lo sa. L’altra opzione è in realtà più sinistra. Questa è l’idea che lei non soffra di demenza, ma il team di tutela ha suggerito che ce l’ha perché vogliono far passare la tutela“.

Questa la dichiarazione di Mobeen Azhar (regista di un documentario su Britney ed il padre) al Daily Mail.

Per quale motivo Britney Spears è sotto tutela

Il 2007 è l’anno che ha visto la Spears combattere con i suoi “demoni” anche sotto l’occhio vigile delle telecamere.

(Britney, insieme a Lady Diana, detiene il record per persona più fotografata al mondo).

Dopo aver “aggredito” alcuni paparazzi ed essere stata ritratta in atteggiamenti decisamente estremi, tra matrimoni, separazioni e strane acconciature, il padre di Britney, Jamie Spears, ha deciso di intervenire.

Da quel momento, dunque, Britney Spears si trova sotto una tutela legale decisamente pressante. Non può vedere i suoi figli, non può disporre del suo denaro, non può prendere decisioni in maniera autonoma e non può designare un suo proprio legale.

La tutela messa in atto dal padre (e confermata dal giudice nel 2007) è una di quelle che vengono implementate per tutte le persone affette da malattie che pregiudicano la salute mentale. Alzheimer, demenza senile e così discorrendo.

Britney, nel frattempo, ha continuato a lavorare. Uno show in residence (cioè tutti le sere della settimana) a Las Vegas per due anni, dischi, linee di profumo, concerti.

Non si è fermata un attimo ed ha guadagnato milioni di dollari. Contestualmente, però, e nonostante siano passati più di 10 anni, la tutela è ancora attiva.

Il movimento Free Britney e le sue conquiste

Dopo aver attentamente “studiato” il suo profilo, moltissimi fan si sono resi conto che Britney Spears sembrava “in pericolo“.

I numerosi commenti sotto i suoi post la invitavano ad indossare maglie di un particolare colore per mandare un messaggio “in codice“.

In poco tempo il web ha letto nei suoi video di Instagram una richiesta d’aiuto ed è nato il movimento free Britney.

Questo movimento è diventato immediatamente virale ed ha coinvolto persone comuni e personaggi dello spettacolo.

Numerosi documentari si sono occupati della questione.

Esaminando a fondo la tutela ed il perché una donna che lavora a pieno regime e guadagna milioni di dollari sia impossibilitata a votare o ad avere la macchina, sono uscite numerose “discrepanze”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Oggi, la notizia che Jamie Spears abbia deposto documenti che designano la figlia come affetta da demenza ha fatto il giro del mondo.

L’indiscrezione non è stata ancora confermata ma il web è già in fermento: Britney riuscirà a liberarsi dal padre e noi a scoprire tutta la verità a riguardo?