Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa vanno sempre peggio: il programma perde ascolti ed il conduttore si vede soffiare l’occasione che aspettava.

Periodo nero per uno dei giornalisti e conduttori televisivi più famosi della TV italiana.

Parliamo di Fabio Fazio, che da qualche tempo, infatti, si trova decisamente in difficoltà.

Prima gli ascolti in calo, che non riescono a reggere il confronto con gli altri programmi della Rai.

Di qualche giorno fa, poi, è anche la notizia che il famoso conduttore ha perso un’occasione a cui puntava da tempo.

Ecco che cosa sta succedendo.

Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa in discesa, mancano gli ascolti

Cattive notizie per Fabio Fazio e per tutta la redazione di Che Tempo Che Fa.

Il famosissimo programma di intrattenimento, che va in onda ormai dal 2003 sulle reti della RAI sta attraversando un periodo decisamente duro. Ieri sera la sorpresa più grande: gli ascolti Auditel hanno premiato le fiction e Mediaset, lasciando a terra Fazio ed il suo format “vincente”.

Lo storico programma è davvero nei guai: ieri sera ha totalizzato uno share del 10% mentre La Compagnia del Cigno da sola ha raggiunto quasi il 16%. Un confronto impari e, soprattutto, sorprendente: per quale motivo il famoso salotto serale della RAI è così indietro negli ascolti?

LEGGI ANCHE –> A Che Tempo che fa Matthew McConaughey, quella volta che fu arrestato: l’assurdo motivo

Non mancano, di certo, gli ospiti importanti e le anticipazioni “succose“. Fabio Fazio, infatti, ha anche ieri portato in TV nomi seguitissimi e senza ancora dover ricorrere alle mosse “coraggiose” di Barbara D’Urso. Sembra, però, che il pubblico abbia deciso di boicottare in massa il programma, regalando a Paolo Bonolis (ad un passo da un contratto milionario e con rivelazioni scottanti da parte dei suoi colleghi) una grossa fetta di share.

Momento nero? Sembra proprio di sì.

Flavio Insinna “ruba” il programma a Fabio Fazio: ecco cosa succederà

Che Flavio Insinna abbia fatto un vero e proprio “dispetto” a Fabio Fazio noi ve lo avevamo già raccontato qui. Insinna, infatti, è stato scelto per condurre la nuova edizione de Il Pranzo è Servito che dal 28 giugno 2021 tornerà su Rai Uno.

Il gioco, famosissimo negli anni ’80 e ’90, tornerà in TV dopo una serie di “falliti” tentativi di riportarlo in auge. Ancora non si conoscono notizie certe in merito al regolamento o allo svolgimento delle prove stesse.

LEGGI ANCHE –> L’Eredità, tutte le informazioni per partecipare ai casting: date, numeri utili e come si svolgono le prove

Fabio Fazio, però, aveva espresso tempo la voglia di partecipare al programma in qualità di conduttore. La decisione della produzione, però, è andata in un’altra direzione, eleggendo Flavio Insinna come padrone di casa. Che questa decisione abbia a che vedere con il periodo nero di Fabio Fazio?

Di certo, per il conduttore si tratta di un momento veramente “no“. Lo vedremo ancora in diretta la domenica sera o dobbiamo aspettarci nuove, terribili, sorprese?