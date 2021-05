Flavio Insinna scelto per un nuovo programma su Rai1: “Il dispetto a Fabio Fazio, voleva farlo lui”, il commento ironico del comico

Importante “colpo” per Flavio Insinna: il comico romano prosegue la “scalata” all’interno della Rai. E’ stato scelto come conduttore per il grande ritorno de “Il Pranzo è Servito”, su Rai 1. Si tratta della riedizione dello storico quiz televisivo condotto da Corrado negli anni 80, che andrà in onda sul primo canale a partire dal 28 giugno, alle ore 14. Per la conduzione del programma, sulla quale l’azienda punta molto, sembrava essere Fabio Fazio il miglior candidato.

Al di là delle voci sui giornali, lo stesso conduttore di Che tempo che Fa espresse il desiderio e il gradimento per l’ipotesi di mettersi al timone della storica trasmissione. Insomma, sembrava tutto pronto perché fosse lui il prescelto, ma le cose sono andate diversamente. “Il Pranzo è servito”, vedrà due concorrenti che si sfideranno in un classico quiz, ma anche prove pratiche.

Leggi anche – L’Eredità, Flavio Insinna “Perfetto padrone di casa”. I numeri parlano chiaro

Torna “Il Pranzo è servito” con Flavio Insinna alla conduzione

- Advertisement -

Lo scopo del gioco è completare prima dell’altro un tabellone che mostra alcuni cibi. La prima storica edizione fu trasmessa da Mediaset, su Canale 5, dal 1982 al 1992, e l’anno successivo su Rete 4. Poi fu chiuso definitivamente. Al timone c’era il grande Corrado fino al 1990, poi il timone passò a Claudio Lippi e Davide Mengacci. Fu una delle trasmissioni più seguite degli anni 80, vincendo un Telegatto nel 1985.

E’ uno dei pochi programmi della televisione italiana ad aver raggiunto 2000 puntate: tra l’altro per quello speciale appuntamento fu richiamato Corrado alla conduzione. La Rai ha, in seguito, acquisito i diritti della trasmissione, che proporrà di nuovo quest’estate in un format “moderno”, ma che strizzerà l’occhio al passato.