Al Bano, straziato dal dolore, ammonisce: “Non cantiamo vittoria”

Al Bano, ospite di Mara Venier Domenica In, rivela di aver subito un lutto e ammonisce: “Non cantiamo vittoria”.

La puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai 1 si apre, come di consueto, con il talk sulla pandemia Covid-19.

Ospite del programma, il cantante pugliese doc Al Bano Carrisi che ha fatto alcune delicate confessioni.

Il musicista di Cellino Sam Marco è uno degli artisti italiani più apprezzati in Italia e all’estero. In coppia con Romina Power ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo e il loro successo, col passare degli anni, è rimasto immutato. L’affetto del pubblico nei suoi confronti è profondissimo. Per questo ogni volta che appare in tv, un personaggio del suo calibro, attira sempre l’attenzione.

Domenica In, la confessione di Al Bano sul Covid

Il cantante ha confessato in diretta a Domenica In di aver perso tre parenti a causa del Coronavirus: “Ho perso tre cugine per colpa del covid. Le ha decimate in un mese e sono volate via. Si erano contagiate tra loro“.

Una rivelazione davvero inaspettata che ha fatto commuovere il pubblico a casa. A causa di questo grande dolore subito a causa della morte delle tre familiari, l’artista pugliese ci ha tenuto a mettere in guardia tutti con riferimento al Covid: “Non cantiamo vittoria finché non lo abbiamo debellato. Speriamo che si decida a morire presto perché questa non è vita”.

Da queste parole trapela tutta la tristezza di un musicista che da più di un anno, come tanti altri suoi colleghi, ha perso il contatto con il suo pubblico e il calore che i fans trasmettono dal vivo. Carrisi al riguardo, infatti, afferma: “Stare lontano dal palco per un anno e mezzo è stata una delle peggiori torture“.

Il settore dei lavoratori dello spettacolo, infatti, risulta essere uno dei più colpiti dalla pandemia assieme a quello relativo al turismo. Una situazione davvero grave che si auspica possa andare migliorando con le riaperture attuate in vista dell’estate.