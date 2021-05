Alessandra Amoroso rompe il silenzio: “Meglio soli che mal accompagnati”

La cantante Alessandra Amoroso rompe il silenzio e confessa ai suoi fans: “meglio soli che mal accompagnati”.

La vincitrice di Amici 2009, Alessandra Amoroso, rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale. La cantante è una delle artiste italiane più amate in assoluto. La sua carriera ha preso il volo grazie al talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Dal suo trionfo sono trascorsi più di 10 anni, ma lo scorrere del tempo non sembra affatto affievolire il suo successo. Anzi, con gli anni, la musicista salentina ha avuto modo di confermarsi sempre come una delle artiste più talentuose nel panorama discografico italiano.

Tantissimi i successi del suo repertorio: da “Immobile” a “Stupida”, passando per “Vivere a colori” fino a “Mambo salentino” o il tormentone dell’estate 2020 “Karaoke“.

Su Instagram vanta un seguito incredibile: il suo profilo ufficiale conta più di 3,4 milioni di followers. Un dato importante, che dà la misura di quanto sia profondo l’affetto nei suoi confronti. I suoi fans, infatti, non mancano mai di dimostrarle sempre il supporto che merita.

Alessandra Amoroso rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale

La Amoroso sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, dove si racconterà a tutto tondo in una delle famosissime interviste della “Signora della Domenica”. Non si fa fatica a credere che verrà toccato anche il tasto dell’amore. Alessandra, infatti, ha di recente confessato alla trasmissione “Il punto Z” di Tommaso Zorzi, di essere tornata single.

Qui la cantante ha rivelato ai fans, mentre era in collegamento telefonico con lo studio: “Oggi sono single. Meglio single che mal accompagnata. In questo momento mi sto prendendo tutto il bello che mi sta arrivando e me lo tengo solo per me“.

La sua love story con il produttore musicale Stefano Settepani è dunque giunta al capolinea dopo tanti anni d’amore. Ci si aspettava infatti che, data la longevità della loro relazione, i due potessero diventare presto marito e moglie. Purtroppo, però, così non è andata.