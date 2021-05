Quali saranno gli ospiti di oggi a Domenica Live? La scelta di Barbara D’Urso ha certamente fatto discutere: ecco che cosa è successo.

Attesa per la puntata di oggi del salotto domenicale di Barbara D’Urso; a quanto pare, infatti, ci saranno tantissime sorprese e tantissimi ospiti.

Il problema è solo uno: Barbara D’Urso non ha voluto rivelare i nomi dei protagonisti della puntata di oggi!

Ecco che cosa è successo e chi vedremo nel pomeriggio di Canale 5 oggi.

Domenica Live, gli ospiti di oggi 2 Maggio 2021: ecco le scelte di Barbara D’Urso

Oggi, gli ospiti di Domenica Live saranno “segreti“.

La famosa conduttrice Barbara D’Urso ha fatto una scelta che alcuni potrebbero giudicare controproducente.

Invece di annunciare, come di consueto, i protagonisti del salotto domenicale che va in onda su Canale 5, Barbara D’Urso ha deciso di mantenere un velo di mistero sulla situazione.

Ultimamente, infatti, sembra che ci sia una certa preoccupazione in casa Mediaset per via dei programmi di Barbara D’Urso.

La famosa conduttrice, infatti, è stata sostituita da un altro programma e sembra non riuscire a fare più gli ascolti di un tempo.

Impossibile definire quale sia il problema: anche se Barbara D’Urso si è “giustificata” online e più di una volta, i suoi ascolti sembrano essere sempre più bassi.

Fortunatamente, però, Domenica Live sembra essere ancora immune (e forse per poco) al significativo abbassamento degli ascolti.

In uno dei suoi ultimi post, Barbara D’Urso ha commentato così i risultati della settimana scorsa:

“Buongiorno!! ☀️☀️☀️ Grazie perché anche ieri Domenica Live prende la linea al 9% di share e nel corso delle 4 ore di diretta arriva a picchi del 15% con oltre 2 milioni di spettatori! E con oltre 40 minuti di pubblicità totali! ❤️❤️❤️❤️ Non è facile a fine stagione creare un nuovo appuntamento dopo anni di assenza in quella fascia ma voi ci siete ❤️❤️❤️ A dopo!!!“

A quanto pare, però, non tutti sono d’accordo con le sue riflessioni.

In molti commenti sotto i suoi post, infatti, gli spettatori inneggiano alla “fine della sua carriera“, sostenendo che i suoi programmi siano un flop e che Barbara D’Urso si affidi a delle “scuse“.

Di certo, l’idea di non divulgare i nomi degli ospiti rientra nell’ottica di portare ancora più ascolti alla trasmissione, almeno e solo in base al mistero riguardo chi ci sarà.

Per conoscere la verità possiamo solo aspettare la prossima puntata di Domenica Live, oggi, domenica 2 Maggio 2021.