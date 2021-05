Eva Grimaldi e Imma Battaglia ospiti di Mara Venier a Domenica In: cosa racconteranno e lo scatto social sotto le coperte che fece discutere

L’attrice Eva Grimaldi e sua moglie Imma Battaglia saranno oggi ospiti di “Domenica In”. Nel salotto di Mara Venier la coppia si racconterà, senza dimenticare le difficoltà e i pregiudizi con i quali devono misurarsi. Come tutti sanno, la Battaglia è un’attivista per i diritti dei gay, e la moglie Eva Grimaldi (che ebbe una finta relazione con Gabriel Garko) si è associata alla causa. Le due donne si sono sposate e oggi sono una coppia felice.

Qualche settimana fa l’attrice pubblicò una foto su Instagram con lei e la compagna sotto le coperte. Uno scatto intimo e romantico che ha fatto discutere. Ma alle due donne, molto innamorate, non manca il coraggio. Di questo e altro parleranno oggi a “Domenica In”. Sono felici, complici come non mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Grimaldi (@evagrimaldireal)

- Advertisement -

Leggi anche – Gabriel Garko in lacrime: è morto suo padre. Il toccante messaggio sui social

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si raccontano a “Domenica In”

Dopo 8 anni di fidanzamento si sono sposate il 19 maggio del 2019. Fu la senatrice Monica Cirinna a celebrare le loro nozze, mentre la festa fu curata dall’esperto Enzo Miccio. La festa si celebrò a Labico, nei pressi di Roma. Fu proprio Gabriel Garko, grande amico della Grimaldi, a fare da testimone di nozze. La sua storia con l’attrice fu un’invenzione per mascherare l’omosessualità di entrambi. Infatti, Eva e Imma hanno tenuto segreta la loro relazione fino al marzo 2017.

Fu durante una puntata dell‘Isola dei Famosi che avvenne la confessione sul loro amore. Si trattò di un momento molto particolare, di cui si parlò a lungo. Eva Grimaldi ha avuto anche un matrimonio etero. E’ stata sposata per 7 anni con Fabrizio Ambroso, ma le cose per l’attrice non sono andate bene. Un giorno confessò: “Sono stata sempre eterosessuale, poi un giorno mi sono innamorata di Imma, che è una persona speciale”.