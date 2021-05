Stefano De Martino, disavventura con la moto: “intralciava i festeggiamenti”

Disavventura con la moto per Stefano De Martino che su Instagram si sfoga scrivendo: “intralciava i festeggiamenti”

Il ballerino e conduttore Stefano De Martino ha vissuto un brutto momento con la sua moto. Il giudice del talent show “Amici di Maria De Filippi” è conosciuto anche per la sua solarità e simpatia, e questa volta sembra che il suo sorriso sia stato un po’ spento da questo triste episodio.

Incredibile ma la disavventura di Stefano pare essere legata ai festeggiamenti per lo scudetto dell’Inter a Milano. Tantissime persone assembrate per il centro del capoluogo lombardo, in disprezzo delle norme sul distanziamento sociale, hanno celebrato il club neroazzurro Campione d’Italia.

Immagini davvero impressionanti se si considera il fatto che da poco il Governo ha deciso per qualche riapertura. Questo comportamento potrebbe danneggiare molto la situazione epidemiologica che andava migliorando piano piano.

Stefano De Martino mostra la foto dell’incidente su Instagram

Il ballerino ha sorpreso tutti i suoi 4,4 milioni di followers su Instagram, mostrando le immagini dell’incidente subito dalla sua moto in una story.

“Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti“, con queste parole Stefano mostra la foto dello specchietto della sua moto letteralmente frantumato in mille pezzi a terra. Un danno davvero ingente per il conduttore di “Stasera tutto è possibile” che, come mostra il tag, si trovava in quei giorni a Milano.

Intanto Stefano dovrà fare ritorno a Roma per prendere parte alla registrazione della nuova puntata del talent show di Canale 5, di cui è amatissimo giudice. La sua esperienza nel campo del ballo, infatti, è un valore aggiunto per la trasmissione. La sua capacità di dare giudizi tecnici oltre che artistici, in questa disciplina, è molto apprezzata dal pubblico a casa e in studio. Per i danzatori, infatti, i suoi risultano essere utilissimi consigli da mettere in atto sul palco una volta in scena.