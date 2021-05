Elisa Isoardi infortunata, Maurizio Costanzo dà un consiglio alla conduttrice reduce dall’Isola dei Famosi: “Potrebbe pensare al suo lavoro”

Elisa Isoardi è pronta al ritorno in Tv. L’ex conduttrice Rai ha partecipato a due importanti show televisivi. Ballando con le Stelle, su Rai 1, e l‘Isola dei Famosi su Canale 5. In entrambi i programmi ha fatto i conti con seri infortuni che hanno compromesso il suo percorso. Nella gara per ballerini è stata ferma diverse settimane per un problema alla caviglia, perdendo le possibilità di vincere (ma rientrando comunque in gioco).

Per quel che riguarda L’Isola, Elisa Isoardi è stata fermata da un infortunio all’occhio: in questo caso è stata costretta a uscire dal reality per curarsi in Italia. E a proposito, stasera la Isoardi sarà in studio per proseguire da lì la serie di puntate. A tal proposito una spettatrice ha scritto a Maurizio Costanzo sulla rivista “Nuovo TV” per chiedere un suo parere su questa vicenda. Il tema è se i continui infortuni di Elisa Isoardi negli show a cui partecipa non possano compromettere la sua immagine, e perfino la sua carriera.

Maurizio Costanzo dà un consiglio a Elisa Isoardi: “Faccia la conduttrice”

Secondo la curiosa tesi della telespettatrice, la Isoardi andando in talent e reality a farsi male, non riuscirebbe più a dedicarsi al suo vero lavoro, la conduttrice. E poi la critica individua questi incidenti come mezze figuracce che non le consentono di uscire bene da questa esperienze.

Maurizio Costanzo ha preso l’argomento seriamente e ha risposto: “Senza voler polemizzare, ma Elisa è uscita bene dalle due esperienze nonostante gli infortuni. Credo che se lei voglia vederla alla conduzione ha ragione, perchè quello è il suo lavoro vero e la cosa che sa fare meglio”. Quindi dietro una velata critica, Maurizio Costanzo rivolge il complimento più gradito. Detto da una istituzione della Tv italiana, “il suo lavoro vero” sembra una vera e propria investitura.

Proprio riguardo al futuro in televisione dell’ex naufraga Elisa Isoardi, Costanzo aggiunge: “Deve scegliere che tipo di programma vuole fare, non è un dubbio banale. E poi ancora: Rai (dove è cresciuta, o Mediaset?). Deve concentrarsi su questo dopo che ha passato un periodo complicato”, ha chiosato infine l’esperto e saggio giornalista.