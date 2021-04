All’Isola dei Famosi gli infortuni capitano più volte di quanto si pensi. Nel caso di Elisa Isoardi c’è mancato poco.

Il trio di playa Esperanza, ora di playa Reunion, ha rischiato di perdere un pezzo fondamentale durante questi ultimi giorni a causa di un incidente di percorso che purtroppo ha messo a dura prova Elisa Esoardi.

L’Isola dei Famosi non è di certo il reality più sicuro a cui partecipare, infondo quando si parla di madre natura e la sua furia vi è ben poco che si può tentare di fare. I naufraghi dell’Isola proprio per questo sono soggetti a infortuni frequenti proprio in questa edizione, basti pensare all’ex calciatore Paul Gascoigne che si è infortunato proprio ad inizio programma o allo stesso Roberto Ciufoli che si infortunò alla testa.

Questa volta il tutto è toccato ad Elisa Isoardi. Che cosa è successo alla bella conduttrice televisiva tutto pepe che proprio non le manda mai a dire?

Isola dei Famosi, Elisa Isoardi ha una benda all’occhio: l’infortunio e le conseguenze

La conduttrice televisiva e tutto pepe naufraga è stata purtroppo protagonista suo malgrado per un brutto incidente sulla spiaggia. Già nel daytime di oggi dell’Isola dei Famosi la produzione ha mostrato che Elisa ha lasciato Playa Esperanza per degli importanti aggiornamenti medici.

Elisa Isoardi ha una benda sull’occhio molto vistosa perché purtroppo è stata colpita da un lapillo del fuoco. Per miracolo la scintilla arroventata non ha colpito la pupilla.

A quanto pare però il lapillo ha colpito la parte che non compromette la vista. La conduttrice televisiva ha però ricevuto molteplici rassicurazioni da parte dei medici sulle sue condizioni di salute.

“Ho pensato al peggio. Non vedevo più” dichiara Elisa Isoardi che in questo modo ha descritto le paure che l’hanno travolta. Il dolore però comunque c’è e nonché anche l’impossibilità di poter stare troppo al sole. Proprio a causa di tutto ciò la donna non ha potuto partecipare alla sfida fra le amazzoni (lei, Vera Gemma e la Stabile) contro gli altri naufraghi.

Elisa Isoardi abbandona l’Isola dei Famosi: l’annuncio in diretta

Per fortuna per loro però le due donne hanno vinto e si sono portate in pancia wurstel e patatine ed un sacchetto di patate come premio. In questi giorni la Isoardi dovrà continuare ad avere la benda sugli occhi, ma almeno, grazie a Vera e Myrea, potrà avere la pancia un po’ più piena.

A mezzanotte in punto, ore italiane, Elisa Isoardi dopo essersi riunita e complimentata con le amazzoni, sembra entusiasta di poter continuare il suo percorso con le altre due donne. Purtroppo non è lo spirito o la determinazione a difettare alla bella giornalista ma la salute. Il problema all’occhio non può essere sottovalutato e la costringe alla drastica decisione:

“Per adesso è tutto sotto controllo, purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti e la cosa mi uccide perché siamo arrivati ad esattamente ad un mese. Ringrazio tutti quanti. Mi dispiace davvero tanto” le ultime dichiarazioni di Elisa Isoardi prima di abbandonare le compagne ‘amazzoni’. Giusto il tempo di voltarsi per l’ultima volta, salutare l’isola e questa nuova avventura. Peccato perchè siamo certi che l’ex fiamma di Matteo Salvini aveva ancora molto da dare