Isola dei Famosi, anticipazioni puntata 3 maggio: il ritorno di Elisa Isoardi

Anticipazioni Isola dei Famosi, puntata di stasera lunedì 3 maggio 2021: Elisa Isoardi arriva in studio dopo l’infortunio all’occhio

Tutto pronto per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi: lo show di Canale 5 apre la settimana con il primo dei due consueti appuntamenti, il secondo non è previsto per giovedì: poi scopriremo perché. Scopriamo qualche anticipazione su cosa accadrà oggi, lunedì 3 maggio 2021. Come sempre in studio da Milano la conduttrice Ilary Blasi, mentre i suoi opinionisti sono Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Sull’isola in Honduras l’inviato è Massimiliano Rosolino.

A catturare l’attenzione ci sarà, sicuramente, il ritorno in studio di Elisa Isoardi. Con lei anche Drusilla Gucci. Quest’ultima è stata eliminata tramite le nomination, mentre per l’ex conduttrice il rientro in Italia è stato obbligato a causa di un problema all’occhio. Sfortunata la piemontese, perché anche a “Ballando con le Stelle”, lo scorso autunno, ha fatto i conti con un problema alla caviglia che ha condizionato pesantemente il suo percorso di ballerina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

- Advertisement -

Leggi anche – L’ultimo video di Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser prima dell’Isola dei Famosi: il saluto toccante

Isola dei Famosi, la Isoardi in studio e la nuova eliminazione

Ora che la Isoardi ha recuperato potrà presenziare in studio e proseguire da lì il reality, anche se – ovviamente – ha dovuto rinunciare alla permanenza sull’isola. Per quel che riguarda Drusilla Gucci, dopo l’eliminazione al televoto, ha preferito declinare l’invito a restare su una delle due piccole isole “di riserva” e ha fatto immediato ritorno in Italia. Per quello che riguarda le possibili nomination, a rischio eliminazione ci sono Gilles Rocca, Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli. Uno di loro tre saluterà il gioco, con l’attore che sembra molto propenso a lasciare l’isola a causa dello stress.

Tra l’altro, Rocca ha chiesto e ottenuto dagli altri partecipanti di essere nominato in blocco per favorire la sua uscita. Un’iniziativa che non è piaciuta agli opinionisti in studio. Tra le altre cose, vedremo chi sarà il nuovo leader, mentre è in arrivo una novità; la prossima puntata dell‘Isola dei famosi non andrà più in onda il giovedì, ma il venerdì sera: già a partire da questa settimana. La fine dello show di Pio e Amedeo “Felicissima Sera” ha indotto Mediaset a spostare il reality al venerdì sera.