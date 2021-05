Un video con una emozione sentita ed importante quello con cui Cecilia Rodriguez ha salutato il suo amato Ignazio Moser.

La storia d’amore fra le più famose nate sotto le telecamere del GF VIP. Ebbene sì, parliamo proprio di loro. L’affascinante e simpatica sorella di Belen, Cecilia Rodriguez e lo sportivo e bellissimo Ignazio Moser. Una coppia che ha incantato i fans e continua a farlo da ormai molto tempo.

I due non si sono proprio separati da quella famosa esperienza al Grande Fratello Vip e per la prima volta vivranno giorni, settimane e forse anche qualche mese senza l’un l’altro. Infatti, siccome proprio Ignazio Moser è il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi, i due non si vedranno per un bel po’.

Ignazio Moser ha infatti intrapreso questa nuova esperienza che si appresta ad essere per lui molto difficoltosa così come lo è stata anche per Cecilia. La donna infatti l’Isola l’ha già affrontata in passato. Una prima dimostrazione d’amore l’ha però già fatta la “Chechu” proprio su Instagram.

Cecilia Rodriguez dedica d’amore a Ignazio Moser prima dell’Isola (VIDEO)

- Advertisement -

Cecilia Rodriguez, che in questo periodo ha avuto anche qualche piccolo intoppo, ha postato un video su Instagram in cui ritraeva il proprio amato nella sua quotidianità precedente al suo ingresso all’Isola. I due si mostrano vicini, uniti e dolci l’uno con l’altro.

Lo scambio di sguardi è una palese dimostrazione di quanto la coppia sia molto affiatata. Un video d’impatto che la donna ha girato per poter risollevarsi dalla malinconia dell’assenza del proprio fidanzato che potrebbe stare via a lungo.

In effetti ieri sera durante il consueto appuntamento con l’Isola dei Famosi molte volte gli sguardi della bella Cecilia Rodriguez lasciavano pochi dubbi. Oltre ad essere divertita dalla leggerezza del programma d’intrattenimento, la show girl mostrava anche malinconia per il proprio amato che è volato in Honduras.

Su Instagram inoltre fa eco la sua dedica scritta sotto la foto che li ritrae insieme in cui la bella sorella di Belen Rodriguez spende poche ma intense parole d’amore per il suo fidanzato. “Che tu possa fare di questa esperienza un tesoro…Un grandissimo IN BOCCA AL LUPO amore mio. Te amo con todo mi Corazón” scrive Cecilia. Il cuore dei fan è ormai completamente per loro due e per la loro storia d’amore a distanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)