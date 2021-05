All’Isola dei Famosi scoppia il caos che ormai è all’ordine del giorno. Angela Melillo scoppia in lacrime e si scontrano con Miryea Stabile.

Angela Melillo l’abbiamo imparata a conoscere così, con uno sguardo beffardo ma allo stesso tempo sorridente. Sin dal primo giorno la naufraga ora leader della Palapa si è sempre dimostrata tenace e grintosa.

Le dinamiche dell’Isola però hanno avuto una deriva diversa. Sappiamo infatti che all’interno delle spiagge “honduregne” si è formato uno schieramento molto solido e che vede fortemente uniti alcuni naufraghi.

Gilles Rocca, Francesca Lodo, Valentina Persia ed Angela Melillo sono un gruppo solidissimo a cui girano intorno in modo molto forte altri naufraghi come Roberto Ciufoli ed anche Andrea Cerioli. Questo gruppo ieri sera ha subito una batosta molto forte e proprio Angela non ha retto.

Angela Melillo in lacrime di rabbia all’Isola dei Famosi: scoppia il caos

Ieri sera Miryea Stabile ci è andata giù pesante. In un lasso di secondo sembra aver sbugiardato ogni sorta di dinamica all’interno dell’Isola dei Famosi. Come sappiamo, infatti, ieri sera in modo compatto tutta la lega sopracitata ha mandato al televoto Gilles Rocca.

Il tutto è sembrato assurdo agli occhi sia della conduttrice che degli opinionisti in studio. I concorrenti però continuavano ad insistere sul fatto che non si fossero messi d’accordo. Ad un certo punto Miryea Stabile ha alzato la mano, preso la parola, ed ha detto allo studio che era stato Gilles Rocca a chiedere di essere nominato perché non ce la faceva più.

Da quel punto in poi tutti si sono scagliati contro i naufraghi coinvolti, colpevoli di essersi organizzati nel nominare Gilles Rocca. Il tutto ha dato un enorme fastidio alle dinamiche dell’Isola ed infatti Angela Melillo è scoppiata in un pianto di rabbia per essere passata come la “cattiva” della situazione. Prontamente anche Gilles Rocca si è scagliato contro la Stabile intimandole di non rivolgerle più la parola.

Allo stesso modo anche Francesca Lodo e Valentina Persia si sono scagliate contro la ex pupa accusandola di aver detto il falso e di averle fatte passare da strateghe e cattive. Una situazione che rischiava di degenerare in un forte tutti contro uno siccome Miryea Stabile non ha indietreggiato sulla propria posizione ed ha ribadito quanto detto dicendo di essere nel giusto perché stava dicendo la verità.

A quel punto Angela Melillo si è scagliata totalmente contro di lei accusandola di dire solamente la sua verità e non quella assoluta. Brutti momenti per Miryea Stabile che ha da poco ritrovato emozioni con la propria mamma.

L’Isola tutta si è però divisa e mentre da un lato c’è chi concorda con la Melillo, dall’altra c’è chi invece come Awed e Matteo Diamante crede nelle parole di Miryea. Ubaldo e Cerioli invece ancora non pervenuti sulla faccenda. Che sia l’alba di una spaccatura totale?