Quali sono i segni che seguono le regole più di tutti? Scopriamo insieme se sei uno spirito libero oppure se sei ligio alle regole!

Quante volte ti è capitato di andare controcorrente e prendere una decisione che fosse solo per te, in barba al regolamento?

Bene, allora non sarai, sicuramente, nella nostra classifica dei segni che seguono alla lettere le regole!

Scopriamo insieme quali sono i cinque segni che, più di tutto, seguono scrupolosamente le direttive e che non fanno mai un passo oltre le righe designate.

Ci sei anche tu nella nostra classifica?

I segni che seguono le regole: ecco la classifica dell’oroscopo

Sei uno spirito libero oppure una persona con i piedi per terra?

La classifica dell’oroscopo di oggi vuole scoprire quanto sei ligio alle regole e perché.

Conosciamo tutti, infatti, una persona che proprio non riesce a seguire le regole e che si mette sempre nei guai.

(Ed anche che, incredibilmente, se ne tira sempre fuori).

Ti senti uno spirito libero oppure pensi di essere una persona che rispetta le direttive?

Scopriamolo insieme grazie alla classifica dello zodiaco di oggi!

Anche se l’oroscopo non può essere considerato al 100% scientifico, abbiamo già scoperto molto dei segni zodiacali grazie alle nostre classifiche.

Meglio cercare di scoprire subito chi sono i tuoi “colleghi” nel rispetto delle leggi, in modo da evitare di ritrovarti ad un appuntamento con qualcuno… che vuole infrangere tutte le regole!

Pronto a scoprire la classifica dei cinque segni che adorano le regole?

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro possono essere, di diritto, inclusi nella classifica dei segni più furbi.

Il motivo? Sono uno dei segni che segue le regole, certo, ma solo in maniera superficiale e quando fa loro comodo.

Il Cancro è un segno che segue le regole con pigrizia e che aspetta il momento di poterle infrangere a suo vantaggio. Fate attenzione!

Leone: quarto posto

Anche il Leone è un segno che segue le regole ma sempre a seconda della sua convenienza.

Il Leone, infatti, preferisce seguire solo le regole che lo aiutano e creare dal nulla quelle che servono a lui.

Questo segno può essere molto arrogante e convincervi a seguire le sue regole. Anche con lui non c’è da scherzare!

Vergine: terzo posto

I nati sotto il segno della Vergine si conquistano il terzo gradino del podio: anche loro, infatti, seguono le regole alla perfezione e, questa volta, lo fanno sempre ed in ogni caso!

La Vergine, infatti, è un segno che non piega le regole al suo bisogno ma le segue sempre e comunque.

I nati sotto il segno della Vergine sono decisamente precisi ed organizzati: per loro seguire le regole è un must, qualcosa che fanno senza neanche rendersene conto.

Non si pongono il problema e non si lamentano: sono solo, semplicemente, molto precisi!

Scorpione: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Questo segno, infatti, è uno di quelli che segue alla lettera le regole e non apprezza quando gli altri non lo fanno!

Lo Scorpione è un segno che crea le sue regole e si aspetta che gli altri le seguano alla lettera: per questo motivo, quindi, porta lo stesso rispetto alle regole già esistenti!

Se avete avuto a che fare con uno Scorpione, sapete già quanto sia inflessibile e adamantino.

Quando siete con lui, non potete proprio esimervi da essere precisi come lui e ligi al dovere!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni che seguono le regole

Non solo le seguono alla perfezione ma sono anche famosi per crearsele da soli.

Insomma, i nati sotto il segno del Sagittario sono dei veri e propri… regolatori!

Queste persone, infatti, sono spesso in cima alle classifiche dei segni più infantili o sognatori.

Dentro di loro, però, i nati sotto il segno del Sagittario sanno essere veramente precisi: hanno una routine ben codificata e fanno tutto seguendo le regole che si sono imposti.

Per questo motivo, quindi, spesso la loro vita diventa un inferno di scadenze e di azioni impossibili da compiere se prima non se n’è fatta un’altra.

Insomma, il Sagittario è il vero protagonista della nostra classifica e anche il segno che segue le regole più di tutti!