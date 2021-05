Addio a Nathan Jung: è morto l’attore di Star Trek e A-Team

È morto a Nathan Jung, apparso in molte serie anni ’70 e ’80, tra i pochi ad aver lavorato con Bruce Lee e il figlio Brandon Lee

È morto l’attore americano Nathan Yung. Era noto per essere stato protagonista di serie tv di grande successo come Star Trek e A-Team o Kung-Fu. Aveva 74 anni ed è deceduto a Los Angeles. La morte dell’attore è avvenuta lo scorso 24 aprile, ma la notizia è stata diffusa dai familiari soltanto in questi giorni.

L’annuncio da parte di Timothy Tau, amico e avvocato del’attore, che ha riferito il fatto a “Variety“. Non è stato comunicato il motivo della morte. Jung, statunitense ma con evidenti tratti orientali, ha iniziato la sua carriera di attore nel 1969. In quell’occasione interpretò Ghengis Khan in Star Trek, nell’episodio dal titolo “Sfida all’ultimo Sangue”. Si trattava dell’Original Series della celebre serie tv di fantascienza.

Leggi anche – Morto il “re della truffa” americano, Bernard Madoff: aveva rubato 65 miliardi di dollari

È morto uno degli attori più famosi di Star Trek

- Advertisement -

Da quel momento Jung, a causa della particolarità di avere tratti orientali ma una statura molto alta, fu molto richiesto per telefilm d’azione degli anni ’70 e ’80. Ad esempio è stato visto in “Mash”, “Starsky & Hutch”, “Chips”, “General Hospital”, “Pepper Anderson agente speciale”, “Manimal”, “Riptide”, “Hunter”, “Falcon Crest” e “Magnum P.I.”.

Per lui anche apparizioni in serie tv come Sanford and Son, dove ha interpretato il cugino di Helen Funai, ma anche Saburyo, “Kung Fu”, in cui ha vestito i panni di Dark Rider”, e in “A-Team” in cui era Chi. E’ stato in attività fino agli anni ’90: tra le sue ultime apparizioni quelle nelle serie tv “Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman”, “Legge marziale” e “La legge di Burke”.