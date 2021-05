Fedez e la presunta “censura”: la Rai è pronta a fare causa al cantante dopo la pubblicazione della telefonata con alcuni vertici aziendali

Prosegue la battaglia e l’immancabile polemica politica per il caso di presunta censura da parte della Rai nei confronti di Fedez. Il cantante si è esibito sul palco del “concertone” del 1 maggio, e ha successivamente denunciato un tentativo di “censura” da parte di un vertice dell’azienda per non fargli nominare alcuni esponenti politici ed evitare di toccare alcuni argomenti sensibili.

Il rapper ha comunque detto ciò che doveva (accuse alla Lega e polemiche contro il mancato disegno di legge Zan) ma ha poi pubblicato l’audio della telefonata in cui gli è stato chiesto di “evitare” di parlare di certe cose. A parlare con Fedez la vice direttrice di Rai 3, Ilaria Capitani e i suoi collaboratori. La “bomba” è scoppiata perché la Rai ha smentito le accuse di Fedez. A quel punto lui ha voluto pubblicare l’audio della telefonata per difendere la sua posizione.

La Rai smentisce la censura.

Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Fedez contro la Rai: scatta l’indagine della Commissione di Vigilanza

Tuttavia, ora il rapper rischia la querela: la Rai sarebbe pronto a denunciarlo, in quanto la telefonata è stata registrata senza il consenso degli interlocutori. Ma di certo la vicenda non si concluderà qui: pioggia di critiche contro la Rai, in particolare dal mondo politico. Condanne da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Enrico Letta, Nicola Zingaretti, ma anche da Andrea Orlando a Stefano Patuanelli. Chieste le dimissioni dei vertici di Rai 3 e chiesta una nuova “governance” dell’azienda pubblica.

Per Fedez, invece, una pioggia di consensi e solidarietà. Da Celentano a Vasco Rossi, passando per molti altri artisti. Il grido di battaglia è di “riformare la Rai” e liberarla dai partiti, ma intanto si muove la commissione di vigilanza parlamentare. Sarà avviata un’indagine, e a tal proposito sarà sentito il direttore di Rai 3, Franco Di Mare. Fedez, intanto, avrebbe fatto sapere di poter rendere disponibile l’audio integrale della telefonata.