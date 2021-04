Belen Rodriguez non può ancora sposare il suo fidanzato Antonino Spinalbese. Il divorzio da De Martino ancora da formalizzare

Si parla da tempo di un imminente matrimonio tra Belen Rodriguez e il suo nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese. I due aspettano una figlia, Luna Marie, che sarà la secondogenita della modella argentina. Si è vociferato di nozze imminenti, ipotizzando perfino una data per l’estate, ma in realtà i tempi non potranno essere così brevi. Secondo Fanpage.it, Belen non può sposare il suo nuovo compagno nell’immediato, ma dovrà aspettare.

Il motivo sarebbe legato all’ex marito della showgirl, Stefano De Martino. I due, ovviamente, sono regolarmente sposati e bisognerà prima concludere le pratiche per il divorzio. Belen e De Martino si separarono quando si allontanarono per la prima volta, ma senza divorziare.

Belen Rodriguez non può ancora sposare Antonino Spinalbese: il motivo

Adesso, tra i due sarebbero in atto (sempre secondo Fanpage.it) le pratiche per un divorzio ufficiale, che consentirebbe a Belen di contrarre un nuovo matrimonio. Tra l’altro, la stessa Rodriguez ha sempre detto di non essere entusiasta all’idea di un nuovo matrimonio, ma che questo sia un desiderio espresso del suo fidanzato, Spinalbanese.

Quindi, la volontà della modella sarebbe di accontentare il compagno, ma non si sa ancora nulla sulla tempistica. Fu proprio Belen a confessare nel 2019 che il divorzio con Stefano De Martino non è mai stato completato dal punto di vista burocratico. Quindi, prima di sposare il suo nuovo compagno, la bella argentina dovrà “liberarsi” definitivamente (e burocraticamente) dal suo ex marito, padre del suo primo figlio Santiago.