Prima della ormai famosissima Anna, nella vita di Gianni Morandi c’era un’altra donna: ecco chi è Laura Efrikian, la “fidanzatina d’Italia”.

Chiunque segua Gianni Morandi sui social ha imparato a conoscere il famosissimo cantante veramente bene.

Gianni, infatti, non si esime dal pubblicare foto e scatti della sua vita quotidiana in maniera del tutto trasparente e continua; spesso, poi, risponde ai vari commenti ed interagisce molto con i suoi fan.

Tra le molte foto, compare sempre più spesso la moglie, Anna, protagonista insieme a lui di tantissimi simpatici “siparietti”.

Prima di Anna, però, nella vita di Gianni Morandi c’era un’altra donna: scopriamo insieme di chi si tratta!

Laura Efrikian: ecco chi è la “fidanzatina d’Italia”

Sarà ospite oggi nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone.

Non si tratta, certo, della sua prima comparsata in TV: ma di chi stiamo parlando?

Nata nel 1940 a Treviso, Laura Efrikian è stata una delle attrici ed annunciatrici italiane più famose degli anni ’60.

In quel decennio, infatti, sia lei che Gianni Morandi stanno sperimentando un periodo davvero d’oro delle loro carriere.

Laura recita come protagonista in tantissimi film, alcuni dei quali sono quelli famosissimi ispirati alle canzoni di Gianni Morandi.

Con lui, sullo schermo, si stabilisce una chimica che fa sognare l’Italia e nel 1966 i due si sposano coronando il loro sogno d’amore.

I due rimangono insieme per tredici anni, nei quali la loro vita corre sui binari delle montagne russe.

Prima la morte della prima figlia, Serena, nata prematura e che, purtroppo, non è sopravvissuta più di poche ore dopo il parto.

Poi gli altri due figli e l’arrivo dei primi problemi legati alla fama di Gianni ed all’effetto che ha avuto su di lui.

Se adesso lo vediamo scherzare e ridere tramite il suo profilo Facebook, anche nelle situazioni più complicate come dimostra uno degli ultimi post, di certo la vita del grande cantante non è stata sempre semplice.

Per Laura Efrikian, “fidanzatina d’Italia“, che da star di film e TV è passata ad essere mamma e personaggio dietro le quinte, la situazione è diventata presto irreparabile.

“Noi ci amavamo davvero, ma il primo amore si secca subito e credo che questo non aiuti. Sei giovane e lo vivi con una tale passione e un tale entusiasmo… Io ho mollato tutto, anche se ero un’attrice emergente. Poi cresci e inizi a farti delle domande, cominci a capire che quella botta d’amore è stata importante ma forse non ti accompagnerà fino alla fine dei tuoi giorni”

L’ex moglie di Gianni Morandi si apre sulla separazione: “Il suo era un chiodo fisso”

In un’intervista rilasciata sulle pagine del Corriere della Sera, poi, Laura Efrikian ha parlato della separazione da Gianni Morandi.

I due, sposati per ben tredici anni, hanno preso strade separate nel 1979, rendendo ufficiale il loro divorzio.

Laura, nel 2019, ha commentato le cause della separazione senza troppo astio:

“Come in tutti i legami di coppia che finiscono, le cause sono complesse, sfaccettate. Nel nostro caso, fu determinante la crisi professionale che investì Gianni, dopo svariati anni di successi strepitosi e di riflettori puntati. Era una condizione che lui non riusciva ad accettare. Gli proponevo altre esperienze, viaggi che lo distogliessero dai suoi pensieri. Ma il suo era un chiodo fisso. Alla fine, le tensioni sono esplose. Per fortuna, siamo riusciti a mantenere fermi i rapporti sul piano della civiltà. Senza rivalse“.

Dopo la separazione, anche se consenziente, i due sono riusciti quindi a mantenere dei buoni rapporti.

Anche se aveva tentato di tornare al mondo dello spettacolo, per Laura non è stato possibile riprendere il suo posto nel pantheon delle star italiane.

Ciò nonostante, però, tra lei e Gianni i rapporti sembrano non essere tesi.

“In Rai non mi volevano più, perché ormai ero compromessa come moglie di Morandi. Con Gianni, pur a distanza, i rapporti sono rimasti buoni. E il filo, poi, ci unisce ai cinque nipoti. Accanto alla mia casa in mezzo al verde, vive Marco, papà di tre ragazzini. Io faccio volentieri la nonna e non sento la nostalgia di Roma, lasciata per stabilirmi a Fonte Nuova, in campagna.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura (@laura.efrikian)

Insomma, anche se la loro storia d’amore, un vero e proprio colpo di fulmine che ha fatto appassionare tutta Italia, non è durata, Laura Efrikian e Gianni Morandi oggi sono due persone realizzate e diverse.

Per Laura, che cura le ferite del passato grazie all’amore dei nipoti e riceve ancora premi oltre che curare il suo lato artistico, forse il divorzio è stato il gradino che le ha permesso di tornare alla sua vita.

Nel pomeriggio sarà ospite ad Oggi è un altro giorno: chissà che cos’altro ci racconterà?